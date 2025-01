Napoli, da Meret ad Anguissa: il punto sui calciatori in scadenza

Napoli, capitolo rinnovi: quale futuro per Meret ed Anguissa e non solo

Il Napoli è senza dubbio una delle squadre più in forma della Serie A, attualmente al comando della classifica a pari punti con l’Atalanta, grazie a un avvio di stagione da sogno. Gran parte del merito va al tecnico Antonio Conte, che ha portato nuova energia, grinta e tattiche vincenti al gruppo, facendo risplendere anche i singoli. La squadra partenopea ha trovato solidità, e la voglia di lottare per il titolo sembra più viva che mai.

Ma il mercato non dorme mai, e Giuntoli e il suo staff sono già al lavoro per potenziare la rosa. In vista della sessione invernale, il Napoli sta cercando di rinforzare la difesa, con il nome di Danilo della Juventus che continua a circolare come possibile rinforzo. Non solo in difesa: in caso di una partenza di Folorunsho, il club partenopeo potrebbe tentare il colpo a centrocampo, con Lorenzo Pellegrini della Roma e Fazzini dell’Empoli tra i principali obiettivi.

Tuttavia, a sei mesi dalla fine della stagione, c’è un altro tema caldo che merita attenzione: i calciatori in scadenza di contratto con il Napoli. Ad oggi, sono ben quattro i giocatori che vedranno i loro contratti con il club partenopeo terminare il prossimo 30 giugno 2025. Si tratta di Alex Meret, Frank Anguissa, Juan Jesus e Nikita Contini. Analizziamo la situazione di ciascuno di loro.

Capitolo rinnovi: da Meret a Juan Jesus ed Anguissa, la situazione

Alex Meret: trattativa in corso

La situazione più incerta riguarda senza dubbio Alex Meret. Il portiere titolare del Napoli ha giocato un ruolo fondamentale nell’ultimo successo della squadra, ma ad oggi non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club partenopeo. Da mesi, il suo agente, Federico Pastorello, insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, è in trattativa con il club per trovare un accordo.

Le discussioni sono costanti e i segnali sono positivi, ma la firma sul nuovo contratto tarda ad arrivare. Meret, che è diventato uno degli estremi difensori più apprezzati della Serie A, è finito nel mirino di altre big, che potrebbero approfittare della sua scadenza per ingaggiarlo a parametro zero. Il Napoli non vuole rischiare di perdere uno dei suoi uomini più importanti, per cui la trattativa per il rinnovo è destinata a restare tra le priorità, almeno fino a quando non verrà chiusa definitivamente.

Frank Anguissa: opzione da esercitare

Un altro nome su cui si lavora è quello di Frank Anguissa, il centrocampista camerunese che si è rivelato uno degli elementi chiave della mediana partenopea. La sua scadenza di contratto non è, però, un vero problema per il Napoli. Infatti, nel suo accordo attuale c’è una clausola che permette al club di estendere il contratto di altre due stagioni.

Quindi, sebbene formalmente in scadenza, Anguissa dovrebbe restare al Napoli senza particolari difficoltà. La società sta già trattando con il suo entourage per un rinnovo che vada a premiare le sue prestazioni sempre di altissimo livello, e quindi la sua permanenza in azzurro sembra praticamente garantita.

Juan Jesus: addio scontato

Diversa la situazione di Juan Jesus. Il difensore brasiliano, anche lui con un’opzione per il rinnovo di due stagioni, sembra destinato a lasciare Napoli alla fine di questa stagione. La sua permanenza è ormai appesa a un filo, e le valutazioni della società sembrano andare in direzione di un addio. Nonostante la sua esperienza e il suo impegno sul campo, Juan Jesus ha visto il suo ruolo ridursi nel corso della stagione, e la sua partenza a giugno appare sempre più scontata.

Nikita Contini: futuro incerto

Infine, c’è Nikita Contini, il terzo portiere del Napoli. Il suo contratto scadrà a giugno 2025, e come per Meret, anche in questo caso sarà il tempo a dire se ci sarà un rinnovo o se il giocatore e il club decideranno di separarsi. L’eventuale permanenza dipenderà anche da come il portiere si evolverà nelle prossime settimane, ma al momento non ci sono ancora novità significative.

Rinnovi, la scelta finale di Antonio Conte

Mentre il Napoli continua a volare in campionato e si prepara a nuove mosse sul mercato, la situazione dei giocatori in scadenza rimane un nodo da sciogliere. Se per Anguissa la permanenza è praticamente certa, per Meret la trattativa potrebbe riservare ancora qualche sorpresa. Discorso diverso per Juan Jesus e Contini, con i loro futuri che sembrano lontani da Napoli.

Nel frattempo, Conte ha portato entusiasmo e una mentalità vincente che potrebbe fare la differenza anche nelle trattative in corso. La fiducia dei tifosi è alle stelle, ma solo il tempo dirà se il club riuscirà a consolidare la sua rosa con nuovi rinnovi o acquisti. Un futuro ricco di incertezze, ma anche di enormi possibilità.