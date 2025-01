La Flop 20 VDM del girone d’andata: disastro Milan e Roma, c’è anche Lautaro

Abbiamo studiato i calciatori che hanno perso più valore di mercato (VDM) da luglio ad oggi: alcuni dati sono sorprendenti

Ci sono momenti in cui una classifica non parla di successi o record, ma di cadute rovinose. Questo è uno di quei casi. Parliamo della Flop 20 dei calciatori di Serie A con le maggiori perdite di valore di mercato (VDM) secondo i dati di Transfermarkt.

Un girone d’andata che lascia ferite profonde, soprattutto per Milan e Roma mentre persino un nome eccellente come quello di Lautaro Martínez non è stato immune.

In cima a questa poco invidiabile lista troviamo il Milan, una squadra che con la disastrosa gestione Fonseca sembra aver perso la bussola. Fikayo Tomori è l’emblema del declino, con un valore di mercato sceso di un clamoroso 45%, passando da 40 a 22 milioni di euro. Ma non è solo: Bennacer, fermo per gran parte della stagione, ha visto il suo valore precipitare di oltre il 50%, da 30 a 14 milioni. E poi c’è Rafa Leao, il gioiello portoghese, che ha perso 15 milioni di valore nonostante le aspettative altissime.

E non è finita. Anche Theo Hernandez, punto fermo della fascia sinistra, ha visto una riduzione del 16,7%, perdendo 10 milioni. Il nuovo arrivato Tammy Abraham e il giovane Strahinja Pavlovic completano il quadro di un Milan che sembra più in difficoltà di quanto la classifica suggerisca.

Se il Milan piange, la Roma di certo non ride. I numeri parlano chiaro: Mario Hermoso, con una perdita del 60% del suo valore, ha deluso le aspettative. La stessa sorte è toccata a Paulo Dybala, che sembra lontano dai giorni di gloria juventini, e a Lorenzo Pellegrini, il capitano che non è riuscito a trascinare i suoi ed è arrivato ad un passo dalla cessione. Anche Bryan Cristante e Gianluca Mancini non sono esenti da questa spirale negativa.

Lautaro e gli altri: quando anche i campioni calano

L’Inter sembrava l’isola felice del campionato, ma nemmeno i nerazzurri sono stati risparmiati. Lautaro Martínez, il simbolo dell’attacco, ha perso 10 milioni di valore, nonostante le buone prestazioni. Anche Benjamin Pavard, rinforzo col botto dello scorso anno, ha subito un calo significativo complice un inizio di stagione non esaltante e anche un fastidioso infortunio.

Non manca poi qualche sorpresa. Douglas Luiz, super flop della Juventus, si trova in cima alla lista con una perdita del 35,7%, passando da 70 a 45 milioni di euro. Persino Giacomo Raspadori, che sembra essere al passo d’addio con il Napoli visto che con Antonio Conte è chiuso in ogni reparto, ha visto un calo preoccupante. Diverse sono le sorprese soprattutto nella seconda parte di questa classifica. Oltre a Raspadori c’è ad esempio anche Kayode della Fiorentina, diventato quasi un fantasma con Palladino perdendo circa 7 milioni di valore, e spicca anche il nome di Thijs Dallinga, il presunto uomo della svolta per il Bologna che in 6 mesi ha segnato un solo gol (una settimana fa) e ha perso circa il 33% del suo valore.

Guardando questa classifica, viene naturale chiedersi: quanto dipende dai singoli e quanto da un sistema in difficoltà? Gli infortuni, le scelte tattiche discutibili e un mercato estivo non sempre brillante hanno giocato un ruolo importante. Ma è altrettanto chiaro che alcuni giocatori sembrano aver perso la scintilla che li rendeva unici.