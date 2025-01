Napoli, altro che Pellegrini: è un altro il vero obiettivo ed è caccia ad una stella internazionale

Napoli, niente Lorenzo Pellegrini: gli azzurri puntano ad un altro obiettivo e c’è una stella nel mirino

Il 2025 del Napoli inizia nel migliore dei modi, con una vittoria spettacolare contro la Fiorentina nella prima giornata dell’anno. Un 3-0 che ha fatto rumore, soprattutto per la qualità della prestazione e per le firme importanti sui gol: Neres, Lukaku e McTominay hanno messo a segno le reti che hanno chiuso una partita dominata dal primo all’ultimo minuto.

Un successo che regala momentaneamente il primo posto in solitaria alla squadra e che fa guardare con ottimismo al futuro, non solo in campionato, ma anche sul fronte del mercato. La vittoria, infatti, arriva in un momento cruciale per gli azzurri, che sono pronti a fare sul serio in vista delle prossime sfide, ma anche per migliorare la rosa con nuovi innesti.

E se da un lato l’attenzione è tutta su quello che accade sul campo, dall’altro il mercato del Napoli non smette di muoversi. La società sta già pianificando le mosse per rinforzare la squadra, con particolare attenzione a due reparti che necessitano di aggiustamenti: la difesa e il centrocampo.

Il mercato del Napoli: due obiettivi caldi

Uno dei temi più discussi è la trattativa per Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma. Nonostante i rumori di mercato, Sky Sport ha smentito che ci siano stati contatti concreti tra il Napoli e la Roma per il giocatore.

Al momento, quindi, l’ipotesi di vedere Pellegrini in maglia azzurra appare lontana, anche se, come sempre nel calciomercato, nulla è mai davvero definito fino all’ultimo. Entrambe le squadre, infatti, sembrano aver già messo nel mirino altre alternative per il rafforzamento delle rispettive rose.

Il Napoli, infatti, è già attivo su più fronti e ha bisogno di un centrocampista che possa dare qualità e freschezza al reparto. In questo senso, Fazzini dell’Empoli è un nome che sta diventando sempre più caldo. Classe 2003, il giovane talento toscano è un profilo che rientra perfettamente nei piani del Napoli, non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per un altro motivo: occuperebbe la casella degli Under nella lista per la Serie A, un aspetto fondamentale per non sforare i limiti imposti dal regolamento.

Sfida alla Lazio per Fazzini e ritorna Sudakov nel mirino

La concorrenza non manca, però, e la Lazio è partita in anticipo per cercare di chiudere l’affare, proponendo un prestito oneroso di 18 mesi con obbligo di riscatto. Tuttavia, la Lazio non è riuscita a convincere l’Empoli, che ha trovato l’offerta troppo bassa. Per questo, il Napoli ha rilanciato e ora attende di vedere come evolverà la situazione. La valutazione di Fazzini è intorno ai 15 milioni di euro, e se l’Empoli dovesse cedere, il club azzurro non si farebbe sfuggire un’occasione così vantaggiosa.

Oltre a Fazzini, un altro nome che ha attirato l’interesse del Napoli è quello di Sudakov, centrocampista dello Shakhtar Donetsk. Tuttavia, per questa operazione la strada è più complicata, e non è ancora chiaro se ci saranno margini per un accordo. Nonostante ciò, la dirigenza azzurra continua a monitorare vari profili, alla ricerca del rinforzo giusto.

Il mercato dei difensori: Danilo e non solo

In questi primi giorni di mercato, il Napoli sta cercando di muoversi con cautela, ma con decisione. Oltre al centrocampo, un altro reparto sotto osservazione è la difesa. Il nome più caldo in questo momento è quello di Danilo, difensore del Juventus, che ha dato il suo consenso a un possibile trasferimento, ma per concretizzare l’affare serve l’ok della Juventus. Il Napoli è fiducioso che la situazione si sbloccherà a breve, ma non tralascia altre opzioni, come Ismajli dell’Empoli, nel caso in cui il trasferimento di Danilo non dovesse andare in porto.

Il calciomercato, come sappiamo, è un mondo in continua evoluzione. Ogni giorno può portare novità e sorprese, e in casa Napoli c’è l’intenzione di fare sul serio per migliorare la squadra, pur senza forzare le operazioni. Il futuro, con le mosse giuste, potrebbe riservare altre emozioni per i tifosi partenopei. Come finirà questa corsa al mercato? Sarà Pellegrini a vestire l’azzurro, o il Napoli opterà per alternative come Fazzini? Non resta che seguire da vicino gli sviluppi delle prossime settimane.