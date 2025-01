Juve, la decisione clamorosa su Thiago Motta: alla Continassa sono sicuri

Juve, presa la decisione su Thiago Motta dopo gli ultimi risultati negativi: alla Continassa sono ora sicuri

Quando la Juventus perde una semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, le prime crepe nel progetto iniziato con Thiago Motta diventano evidenti. Non si tratta solo di una partita, ma di un momento che ha acceso il dibattito su quanto il tecnico italo-brasiliano possa ancora contare sulla fiducia della società, a partire dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Il risultato di quella sfida, un’altra sconfitta che si aggiunge ai tanti pareggi accumulati nelle ultime settimane, ha messo in discussione la solidità di un progetto che, fino a quel momento, aveva goduto di una certa “tolleranza”. Ma ora, con la Juventus ferma al sesto posto in classifica, le domande si fanno più forti e urgenti.

Juve, un inizio di stagione a due facce

Il campionato della Juventus non è certo stato esaltante. Quattro pareggi nelle ultime cinque gare di Serie A non sono il biglietto da visita che una squadra con le ambizioni dei bianconeri può permettersi. Nonostante questo, Motta aveva avuto una sorta di salvacondotto, frutto di un avvio di stagione che non ha visto il tracollo, ma neppure una vera e propria scintilla di vitalità.

La sua squadra non ha mai perso in campionato, e la sola sconfitta in Champions League contro lo Stoccarda era stata trattata come un incidente di percorso. Tuttavia, i pareggi hanno iniziato a pesare come macigni. Punti persi che ora sembrano arrivare tutti insieme, come un debito che va saldato, con l’eliminazione dalla Supercoppa che funge da innesco.

Gli animi, anche tra la tifoseria, iniziano a cambiare. Dopo il pareggio con la Fiorentina, c’è chi comincia a chiedersi se la Juventus stia veramente rispecchiando le sue potenzialità. La squadra sembra incapace di spingere oltre i suoi limiti e, purtroppo per Motta, la pazienza dei tifosi si sta facendo sempre più sottile.

La situazione si complica ulteriormente se pensiamo che la Juventus è ancora in corsa per obiettivi importanti, come la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco che un ciclo di partite difficili, con Torino, Atalanta, Milan, Napoli e Benfica all’orizzonte, diventa una vera e propria prova di fuoco per l’allenatore.

Il rapporto con Giuntoli: fiducia in bilico per Motta?

Nonostante la crescente pressione, il rapporto tra Thiago Motta e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sembra ancora saldo. Secondo quanto riportato, Giuntoli, scelto direttamente da John Elkann per guidare il progetto bianconero, continua a sostenere pienamente l’ex allenatore del Bologna.

A oggi, non ci sono segnali che suggeriscano una rottura imminente tra i due. Inoltre, le scelte di mercato – come la decisione di mettere fuori rosa Danilo – dimostrano una collaborazione continua tra il tecnico e la dirigenza. Tuttavia, il clima intorno alla squadra è cambiato. Le prestazioni sul campo non sono all’altezza delle aspettative, e la fiducia della società potrebbe non essere così solida come sembra.

C’è una domanda che ora tutti si pongono: fino a quando Thiago Motta godrà della piena fiducia di Giuntoli e della Juventus? La verità è che, purtroppo per lui, i numeri parlano chiaro. Se la Juventus dovesse fallire l’obiettivo della qualificazione alla Champions League a fine stagione, la posizione di Motta diventerebbe davvero difficile.

Nonostante la fiducia espressa a livello ufficiale, il club ha una storia lunga e una tradizione che non perdona facilmente gli insuccessi. È successo con Maifredi, con Ancelotti, e persino con Allegri: nessuno è immune dalle leggi del calcio e dalla dura realtà dei risultati. La Juventus, pur avendo dato fiducia al suo allenatore, non può permettersi un altro anno di delusioni, e la qualificazione alla massima competizione europea diventa l’ago della bilancia.

Un futuro incerto, ma non in discussione… per ora

In ogni caso, ad oggi, non sembra che Thiago Motta sia realmente a rischio di esonero a breve. Se la squadra dovesse continuare a pareggiare o a ottenere risultati deludenti, il margine di errore diventerebbe sempre più sottile. E mentre i tifosi, sia quelli che vanno allo stadio che quelli sui social, iniziano a chiedersi se la Juventus abbia fatto la scelta giusta, c’è anche un elemento che nessuno può ignorare: Motta ha ancora tempo per invertire la rotta. L’obiettivo europeo è ancora alla portata, e la Juventus ha le risorse per reagire.

Ma la domanda resta: quanto tempo avrà davvero Thiago Motta per cambiare la rotta? Fino a quando Giuntoli, e soprattutto la proprietà, saranno disposti a sostenere il suo progetto? Se a fine stagione i risultati non arriveranno, la Juventus dovrà fare i conti con il futuro, e un possibile cambiamento in panchina non sarà certo escluso.