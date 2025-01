Juve, per Zirkzee ti serve… il Napoli: Giuntoli studia l’intreccio giusto

La Juventus pregusta il colpo Zirkzee. Giuntoli spera e sa che l’affare potrebbe passare anche per il Napoli e per il “nemico” De Laurentiis

In un mercato sempre più intrecciato, dove le decisioni di un club possono avere effetti domino sulle strategie di altri, la Juventus si ritrova con una missione chiara: portare Joshua Zirkzee a Torino.

Ma il percorso verso l’attaccante olandese, che non ha trovato spazio al Manchester United, potrebbe intrecciarsi in maniera anche piuttosto rocambolesca con il Napoli. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha ben chiara la necessità di rinforzare l’attacco della squadra guidata da Thiago Motta, specialmente dopo l’ennesimo stop di Arek Milik.

L’obiettivo prioritario è Zirkzee, giocatore dal grande potenziale che, dopo l’esperienza non brillante in Premier League, è alla ricerca di una nuova casa calcistica. Al Manchester United, il cambio di allenatore da Erik ten Hag a Ruben Amorim ha ulteriormente marginalizzato l’olandese, aumentando le probabilità di una partenza già a gennaio.

I bianconeri si sono già mossi: Giuntoli, rientrato da poco dall’Arabia Saudita, ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore. L’idea di un prestito con diritto di riscatto sembra la soluzione ideale, considerando anche l’investimento di circa 40 milioni fatto dai Red Devils appena sei mesi fa. Tuttavia, il Manchester United non ha ancora dato l’ok a una formula così favorevole. Qui entra in gioco un possibile alleato inaspettato: il Napoli.

Juve-Zirkzee: Giuntoli punta sull’effetto Osimhen e spera nel Napoli

Victor Osimhen è uno degli attaccanti più ricercati in Europa, nonostante il suo attuale prestito al Galatasaray. La clausola rescissoria fissata a 75 milioni di euro è valida anche per gennaio, e il Manchester United, alla ricerca disperata di un bomber di livello internazionale, potrebbe fare sul serio. Se Amorim dovesse spingere per avere il nigeriano immediatamente, e i Red Devils decidessero di investire senza attendere cessioni, l’uscita di Zirkzee potrebbe diventare più probabile.

Giuntoli, con il suo stile da abile stratega, sa bene che un affare del genere potrebbe aprire le porte al prestito con riscatto tanto desiderato dalla Juventus. Il paradosso è che Giuntoli, per chiudere il colpo Zirkzee, deve fare il tifo per la sua ex squadra. Il Napoli, cedendo Osimhen, favorirebbe la partenza dell’olandese verso Torino.

Ma c’è un’altra variabile da considerare: il Napoli stesso è interessato a Zirkzee. Se De Laurentiis dovesse decidere di inserirsi nella trattativa, magari proprio come contropartita per chiudere l’operazione Osimhen, la Juventus si troverebbe in seria difficoltà. Giuntoli dovrà muoversi con estrema attenzione per non trovarsi sorpassato da chi, fino a pochi mesi fa, era il suo datore di lavoro.

Il mercato, si sa, è il regno dell’imprevisto. La Juventus, con un calendario infernale a gennaio e tanti punti interrogativi sulla rosa, non può permettersi passi falsi. L’arrivo di Zirkzee sarebbe una boccata d’ossigeno non solo per Thiago Motta, che ritroverebbe un attaccante già allenato a Bologna, ma anche per tutto l’ambiente bianconero. Tuttavia, per raggiungere l’obiettivo, servirà una combinazione perfetta di tempismo, diplomazia e fortuna.