Scambio Vlahovic-Zirkzee: notizia bomba, ma qualcosa non torna

Approfondiamo la notizia di un possibile scambio fra Vlahovic e Zirkzee: alcune perplessità e un’idea che abbiamo già proposto

Avete presente quelle notizie che leggete due volte per essere sicuri di aver capito bene? Questa è una di quelle. Dusan Vlahovic allo United e Joshua Zirkzee alla Juventus: è lo scenario clamoroso dipinto dai colleghi inglesi di Talk Sport.

A quanto pare, i bianconeri avrebbero offerto l’attaccante serbo ai Red Devils per ottenere in cambio il cartellino del giovane olandese, apprezzato da Thiago Motta sin dai tempi del Bologna. Ma, se ci pensiamo bene, questo presunto affare lascia più domande che risposte.

La Juventus è consapevole delle sue lacune in attacco, ma è chiaro che il reparto va integrato, non rivoluzionato. Vlahovic, nonostante le critiche, rappresenta un pilastro. Aggiungere Zirkzee per dare maggiori opzioni a Thiago Motta sarebbe una mossa intelligente, soprattutto pensando a un calendario sempre più fitto e alla necessità di alternare gli interpreti offensivi.

D’altra parte, lo scenario prospettato da Talk Sport appare fin troppo clamoroso per essere realistico. Magari è solo un’ipotesi gonfiata per riempire le pagine di calciomercato invernale. O magari c’è qualcosa di più, ma in termini completamente diversi rispetto a quelli raccontati.

In un mercato come quello attuale, dove le sorprese sono all’ordine del giorno, non si può mai dire mai. Ma una cosa è certa: la Juventus non può permettersi mosse avventate. Piuttosto, deve ragionare con attenzione su come rinforzare una rosa che, al netto delle difficoltà, ha mostrato segnali di crescita. Forse Zirkzee è davvero nel mirino, ma come compagno di Vlahovic, non come sostituto. Ma andiamo nel dettaglio.

Vlahovic e Zirkzee: meglio uno scambio o meglio vederli insieme?

Partiamo da Vlahovic. Nonostante le critiche che lo accompagnano, i numeri parlano chiaro: 12 gol e 2 assist in stagione. Non stiamo parlando di un attaccante in crisi nera, ma di uno che è ancora una delle punte di diamante della Serie A. La Juventus ha bisogno di rinforzare l’attacco, certo, ma rinunciare a un titolare come lui sembra una mossa azzardata, soprattutto senza un sostituto di pari livello già in casa.

Inoltre, il contratto di Vlahovic scade nel 2026 e il suo valore di mercato è ancora molto alto, stimato almeno il doppio rispetto a quello di Zirkzee. Cedendo il serbo, la Juventus rischierebbe di perdere un patrimonio tecnico ed economico, a meno di un conguaglio significativo.

Passiamo a Joshua Zirkzee. Talento? Certo, c’è. Promesse? Anche. Ma è sufficiente per immaginare un ruolo da protagonista nella Juventus? L’olandese è costato 40 milioni al Manchester United, ma è lecito pensare che oggi il suo valore sia inferiore. Potrebbe addirittura essere ceduto in prestito. Non è un segreto che Thiago Motta lo apprezzi per le sue caratteristiche tecniche e tattiche, ma è difficile vederlo come una soluzione immediata per sostituire Vlahovic.

Anzi, è molto più realistico immaginare Zirkzee come un’alternativa tattica: qualcuno capace di affiancare Vlahovic o di offrire una variante in fase offensiva, piuttosto che rimpiazzarlo del tutto. Pensare a un tandem Vlahovic-Zirkzee, come vi abbiamo già spiegato, non sarebbe affatto una cattiva idea, specialmente in un sistema che cerca di valorizzare diverse opzioni di gioco.

Un altro nodo è il valore economico dell’operazione. Se Zirkzee vale meno di Vlahovic, come si può pensare a uno scambio alla pari? Qualcosa deve bilanciare la differenza, e questo “qualcosa” potrebbe essere un conguaglio economico importante da parte dello United. Senza di esso, l’affare sembra tutto tranne che vantaggioso per la Juventus.

Più probabile è che i bianconeri stiano valutando Zirkzee per un’operazione a parte, magari un acquisto a prezzo ridotto o un prestito con diritto di riscatto. Questa strategia avrebbe molto più senso: portare a casa un attaccante giovane con margini di crescita senza privarsi di un titolare come Vlahovic.