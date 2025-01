Roma, il mercato dopo il Derby vinto: c’è già la prima cessione

Roma, dopo il Derby vinto spazio al mercato: Ranieri saluta il primo big

Domenica scorsa, la Roma ha riscritto il suo copione con una vittoria che sa di rilancio. Il 2-0 nel Derby contro la Lazio, con le reti di Pellegrini e Saelemaekers, ha regalato una boccata d’aria fresca alla squadra di Ranieri.

Un successo che non solo ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, ma ha anche mandato un segnale chiaro: la Roma, dopo un inizio altalenante, sembra finalmente essere sulla strada giusta. Con il tecnico Sir Claudio al comando, la squadra sta risalendo la classifica, mostrando segni di un gioco più equilibrato e concreto.

Ma dietro la soddisfazione per il Derby, c’è anche un altro fronte che la dirigenza giallorossa è chiamata a fronteggiare: il mercato. Ranieri si aspetta, infatti, dei movimenti sul fronte delle cessioni e degli acquisti, per rinforzare ulteriormente la rosa e rendere la squadra più competitiva. Se i tifosi si godono il momento, la società non perde tempo e già il giorno dopo il Derby si è messa al lavoro per definire la prima cessione.

Roma, la prima cessione: addio al grande flop estivo

Proprio così, mentre la Roma celebra il trionfo nel Derby, arriva la notizia che riguarda uno dei nuovi acquisti più discussi dell’estate: Le Fée. Il centrocampista francese, arrivato in estate per una cifra importante – 23 milioni di euro – sembra già pronto a lasciare la Capitale.

La sua esperienza, finora, è stata ben lontana da quella che tutti si aspettavano. Poco utilizzato da Ranieri, Le Fée è finito ai margini della squadra in tempi rapidi, rimanendo quasi sempre in panchina. L’iniziale entusiasmo per il suo acquisto si è trasformato in un rapido declino, tanto che la Roma sta ormai definendo i dettagli di un prestito con diritto di riscatto verso il Sunderland.

Un ritorno al passato per il centrocampista, che ritroverebbe così Regis Le Bris, suo ex allenatore al Lorient, e la possibilità di rilanciarsi in una nuova avventura in Inghilterra. Nonostante anche il Lille abbia mostrato interesse, la trattativa con il club inglese appare la più vicina alla fumata bianca. Questo rappresenta il primo, significativo movimento in uscita per la Roma, che si prepara a fare spazio per nuovi innesti in mezzo al campo.

Frattesi e altri obiettivi: la Roma è attiva sul mercato

Con la partenza di Le Fée, la Roma si trova a dover cercare un sostituto in mezzo al campo. Frattesi è da tempo nella lista dei desideri giallorossi, ma per gennaio il sogno sembra destinato a rimanere tale. Il centrocampista dell’Inter piace molto, ma i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di cederlo a meno di un’offerta decisamente alta.

La valutazione per il giovane talento italiano si aggira intorno ai 45 milioni di euro, una cifra che difficilmente verrà abbassata. Inoltre, Frattesi non è contento del suo impiego limitato all’Inter, e un suo ritorno a Roma, seppur possibile, sembra essere rimandato a giugno.

Intanto, sul taccuino di Ghisolfi, il direttore sportivo della Roma, spuntano altri nomi. Con la sinergia con l’Everton, potrebbe arrivare Doucouré, centrocampista francese il cui contratto scade nel 2025, una mossa che potrebbe rivelarsi vantaggiosa per la Roma se il giocatore decidesse di non rinnovare con il club inglese.

C’è anche Reitz del Borussia Mönchengladbach, che conosce bene Manu Koné, altro obiettivo giallorosso. In Italia, invece, spicca il nome di Prati, un giovane talentuoso già sotto l’ala protettiva di De Rossi e che potrebbe fare il salto in prima squadra, viste anche le ottime credenziali con Ranieri.

L’ultima idea, infine, riguarda Bondo, giovane centrocampista del Monza, che ha impressionato con la sua versatilità e che potrebbe essere un innesto interessante per il tecnico giallorosso.

Roma in evoluzione: obiettivo Europa

La Roma di Ranieri sta vivendo una fase di rinnovamento e la vittoria nel Derby ha dato la spinta morale per continuare a risalire la classifica. Ma il mercato, ora più che mai, è il terreno su cui la squadra può fare la differenza.

Se da una parte la cessione di Le Fée potrebbe sembrare una delusione, dall’altra potrebbe liberare risorse per rinforzare un reparto che, a livello di qualità e quantità, ha bisogno di essere migliorato. E con l’arrivo di nuovi volti, chi sa che la Roma non possa finalmente trovare il giusto equilibrio per puntare ai piani alti della Serie A per conquistare magari la qualificazione alle Coppe.

Il mercato è appena iniziato, ma i movimenti in casa Roma potrebbero accelerare nei prossimi giorni. Sarà interessante vedere come la squadra si rinforzerà e se le cessioni, come quella di Le Fée, porteranno a nuovi arrivi che possano fare la differenza in campo. L’obiettivo resta chiaro: costruire una squadra solida, pronta per competere sia in Italia che in Europa.