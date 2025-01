Icardi accusa Wanda ma sfugge un dettaglio: così cade la maschera (di entrambi)

Mauro Icardi e Wanda Nara stanno monopolizzando i social con accuse reciproche e storie incrociate. Poi guardi meglio e ti viene una sola domanda: chi sta messo peggio?

È ufficiale: Mauro Icardi e China Suárez hanno dichiarato al mondo il loro amore. Non si tratta di un pettegolezzo o di un’allusione, ma di un annuncio che suona come l’ultimo capitolo di una saga iniziata ormai anni fa.

Eppure, questo colpo di scena porta con sé un carico di domande, incoerenze e paradossi. L’amore è bello, una bella storia merita sempre di essere vissuta e non ci si dovrebbe mai nascondere. Ma poi ti guardi intorno, assisti all’impalcatura di accuse da una parte e dall’altra e – oltre a pensare a quei poveri bambini – qualcosa inizia a non quadrare. Cosa è successo davvero nella (ex) coppia argentina più focosa al mondo?

Nel suo recente attacco mediatico, Icardi non si è limitato a dichiarare la sua passione per China Suárez. Ha anche puntato il dito contro Wanda, accusandola di tradimenti risalenti a più di tre anni fa con il cantante L-Gante, facendo poi riferimento anche all’ulteriore tradimento consumato con Keita Balde, l’attaccante senegalese suo ex compagno di squadra. Un colpo basso che sposta il peso della colpa dalla sua parte a quella di lei, ridisegnando i contorni di una storia già intricata.

Ma qui casca l’asino. Perché il gossip è sicuramente un argomento fast-food ma ha memoria, e in memoria sa conservare dettagli che forse qualcuno aveva dimenticato, e che qualcun altro finge di non ricordare solo per portare acqua al suo mulino. Vero, Maurito?

L’incoerenza di Icardi e le accuse a Wanda Nara

Facciamo un passo indietro. Era il 2021 quando Wanda, con una frase destinata a diventare iconica (“Un’altra famiglia che hai rovinato”), puntava il dito contro China Suárez, accusandola di aver sedotto suo marito. Un’accusa che metteva a nudo la fragilità di una coppia già scossa, trasformando una crisi privata in un caso mediatico internazionale. Oggi, però, scopriamo che quell’“attrazione” tra Mauro e China non era una novità. È lui stesso a confermarlo, ufficializzando un amore che, a detta di molti, non sarebbe mai finito davvero.

Allora ci si chiede: chi mente? Wanda, che nel 2021 dipingeva China Suárez come la rovina del suo matrimonio? Oppure Icardi, che oggi sembra voler riscrivere il passato pur di giustificare il presente? Le incoerenze si sommano e, in un gioco di accuse reciproche, diventa difficile capire chi stia raccontando la verità.

Ciò che rende questa vicenda ancora più surreale è il moralismo a due facce che trapela dalle dichiarazioni di entrambe le parti. Wanda accusa Icardi di averla ferita, ma è lei stessa a essere finita al centro di voci sulle infedeltà con L-Gante e Keita. Dall’altra parte, Mauro si scaglia contro Wanda per il suo comportamento passato, ma non esita a esibire il suo amore per China, ben sapendo quanto questo possa ferire la sua ex moglie e quanto questo smascheri anche una bella dose di ipocrisia, visto che parliamo dell’amante di un tempo.

La domanda sorge spontanea: come si fa a fare moralismo quando entrambe le parti hanno scheletri nell’armadio? E quanto conta, in questa storia, la verità rispetto alla voglia di vincere una battaglia d’immagine?

Questo triangolo – anzi, questo “poligono” – amoroso non è solo una cronaca di tradimenti e riconciliazioni mancate, ma un perfetto esempio di come, nel mondo dello spettacolo e dello sport, le relazioni personali possano diventare un campo di battaglia pubblico. Ogni dichiarazione, ogni accusa e ogni rivelazione alimenta una narrazione che sembra destinata a non finire mai.

E noi, spettatori di questo dramma mediatico, non possiamo fare a meno di chiederci: c’è davvero un colpevole in questa storia o si tratta semplicemente di un gioco di specchi dove tutti hanno qualcosa da nascondere?