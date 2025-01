Napoli, un ex Real Madrid per sostituire Kvaratskhelia: ecco chi è

Il Napoli, attualmente in testa alla classifica di Serie A, sta vivendo un periodo di grande successo. La squadra di Antonio Conte sembra aver trovato una sintonia perfetta, con un mix di esperienza e talento che la rende una delle contendenti principali per la conquista dello scudetto.

Nonostante la solidità della squadra, la dirigenza partenopea non si ferma mai sul mercato. In questa finestra invernale, ha già messo a segno due colpi importanti: Scuffet, arrivato dal Cagliari in uno scambio con Caprile, e Billing dal Bournemouth, preso in prestito con diritto di riscatto. Acquisti mirati, ma il vero tormentone di questo mercato potrebbe essere un altro: la possibile cessione di Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano, protagonista assoluto della passata stagione, è nel mirino di diversi club, tra cui il Paris Saint-Germain, che sembra essere deciso a fare il grande colpo. Il contratto di Kvara, che scadrà nel 2027, non sembra essere un ostacolo insormontabile. Tuttavia, De Laurentiis non intende svendere il suo talento: la cifra richiesta per la sua cessione è di 80 milioni di euro, cifra che ha fatto storcere il naso a Parigi.

PSG, le contropartite sul piatto: Asensio in pole

Nonostante il chiaro rifiuto della proposta iniziale da 45 milioni di euro, il PSG non sembra intenzionato a mollare facilmente la presa su Kvaratskhelia. Dopo aver tentato di inserire Milan Skriniar (attualmente nel mirino del Galatasaray) e Kolo Muani (proponendo uno scambio alla pari), la dirigenza parigina ha messo sul piatto il nome di Marco Asensio, ex Real Madrid. L’idea è chiara: abbassare l’esborso economico per Kvara utilizzando un giocatore di valore.

Asensio, che sta vivendo una stagione di transizione con il PSG, ha totalizzato due gol in 15 partite, ma il suo impiego non è sempre stato costante. In Francia, non sembra essere ritenuto indispensabile, ma il suo talento è indiscutibile, ed è per questo che il club parigino potrebbe cercare di inserirlo nell’affare per abbassare il prezzo del georgiano.

Non sarebbe la prima volta che il PSG tenta di rimediare a una spesa esorbitante con l’inserimento di un calciatore di buon livello. Tuttavia, il Napoli non sembra intenzionato a fare sconti: la richiesta è chiara, solo cash per Kvaratskhelia.

L’idea di cedere il talento georgiano, comunque, non entusiasma completamente Antonio Conte. Il tecnico azzurro si era già opposto alla sua partenza la scorsa estate e la sua posizione non è cambiata. Tuttavia, la realtà è che Kvaratskhelia non è più così imprescindibile come lo era un anno fa.

La crescente consapevolezza che il Napoli ha una rosa profonda, con giocatori pronti a prendere il suo posto, rende la cessione meno dolorosa. Ma se davvero il PSG riuscisse a ottenere Kvara, Conte si aspetta un sostituto all’altezza, qualcuno che possa colmare il vuoto lasciato dal georgiano.

Ecco che entra in gioco Marco Asensio: con la sua esperienza internazionale e la qualità nel dribbling, sarebbe un innesto che potrebbe dare nuova linfa alla fascia sinistra azzurra, soprattutto in ottica di una possibile sfida in Champions League.

PSG e Napoli è braccio di ferro

La trattativa si trova ancora in fase di stallo, ma ogni giorno che passa ci avvicina sempre più a una possibile conclusione. Da una parte, il Napoli continua a ribadire che Kvaratskhelia è incedibile a meno di una proposta che soddisfi le sue richieste economiche, dall’altra parte, il PSG sta tentando di ammortizzare l’esborso con contropartite tecniche.

Se l’affare dovesse concretizzarsi, il grande interrogativo riguarderebbe proprio il possibile sostituto del georgiano: Marco Asensio, come detto, potrebbe essere la risposta. Se la fumata bianca non arriverà, il Napoli avrà comunque Kvaratskhelia a disposizione, ma i tifosi si preparano già all’idea che, per vedere il loro campione partire, occorrerà una cifra che solo un club come il PSG può permettersi. L’interrogativo che rimane, ora, è: se Kvara dovesse davvero partire, chi prenderà il suo posto nella corsa scudetto e Champions?