Juve, da non credere: l’obiettivo per l’attacco finisce ko, l’esito degli esami

Juve, è davvero clamoroso: il grande obiettivo per l’attacco si è infortunato

La Juventus non sembra trovare pace. Nonostante le potenzialità della squadra e la direzione intrapresa dal nuovo allenatore Thiago Motta, i problemi non mancano.

Il pareggio contro il Torino, che ha sancito il dodicesimo risultato utile consecutivo in Serie A, ha evidenziato le lacune più gravi: la mancanza di una vera e propria alternativa a Dusan Vlahovic in attacco. Il serbo, spesso solo e costretto a caricarsi sulle spalle un attacco che, anche quando è al completo, non riesce a decollare, è stato costretto a saltare il derby a causa di un affaticamento muscolare.

Ma la vera difficoltà si palesa quando si guarda al reparto offensivo bianconero: Arkadiusz Milik, che sembrava pronto a rientrare in campo, ha subito un nuovo stop, questa volta al polpaccio. La Juve ha un bisogno disperato di rinforzi in attacco, e la dirigenza di Giuntoli si è messa subito al lavoro.

Le voci di mercato, come sempre, sono numerose. Tra i profili monitorati, oltre al tanto chiacchierato Kolo Muani, figura anche un nome che aveva scatenato molta attenzione nelle settimane precedenti: Niclas Füllkrug. Un nome che avrebbe potuto rappresentare una solida alternativa al centravanti serbo, ma purtroppo, come spesso accade, la sfortuna ha colpito.

L’infortunio che cambia le carte in tavola

Poche ore fa è arrivata la notizia che ha gelato l’entusiasmo dei tifosi bianconeri: Niclas Füllkrug si è infortunato gravemente durante la partita del terzo turno di FA Cup contro l’Aston Villa. L’attaccante tedesco del West Ham ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio, un danno che lo costringerà a restare fuori per diverse settimane.

Il comunicato ufficiale degli Hammers ha confermato quanto temuto: “Niclas Füllkrug ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio durante la partita di venerdì. Sarà fuori gioco per alcune settimane“. Un duro colpo per il calciatore e per la squadra londinese, ma anche per la Juve, che vede sfumare così uno dei suoi obiettivi più concreti.

Questa notizia cambia radicalmente le strategie di mercato della Juventus, che ora si trova a dover rivalutare i propri piani per rinforzare il reparto offensivo. Füllkrug, che aveva attirato l’interesse di Giuntoli come potenziale vice-Vlahovic, ora è fuori gioco per un periodo non definito, spingendo la Juve a tornare alla ricerca di un nuovo obiettivo, possibilmente più immediato.

Un mercato in continuo movimento

Con l’infortunio di Füllkrug, le speranze di un rinforzo in attacco della Juve si fanno più incerte. Tuttavia, le mosse non si fermano: il nome di Kolo Muani, attaccante del Paris Saint-Germain, resta sempre in cima alla lista dei desideri.

Non è però solo l’attacco a richiedere attenzione: la difesa, che ha faticato a mantenere la giusta solidità, potrebbe anch’essa vedere qualche innesto. Ma con le risorse limitate e la necessità di muoversi con cautela sul mercato, la dirigenza bianconera dovrà fare delle scelte ben ponderate.

Il mercato di gennaio si preannuncia cruciale per la Juve: le mosse da fare sono tante, ma le tempistiche sono strette, e ogni infortunio come quello di Füllkrug complica il quadro. I tifosi aspettano di vedere se Giuntoli riuscirà a risolvere la questione attacco, dando finalmente una mano a Vlahovic, che da solo non può fare miracoli. In attesa di novità, la domanda resta: riuscirà la Juve a trovare la giusta alternativa in tempo per salvare una stagione che, per ora, arranca?