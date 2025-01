Milan, colpo durissimo: una norma inguaia Ibra e Conceicao – Serieanews

Milan, arriva un colpo durissimo per la società: c’è una norma che inguaia Ibrahimovic e Conceiçao

Il Milan è reduce da una stagione che sta vivendo un momento di alti e bassi. La squadra di Sergio Conceiçao non riesce a trovare continuità, come dimostra l’1-1 di ieri contro il Cagliari, che ha lasciato un po’ di amaro in bocca ai tifosi dopo la vittoria della Supercoppa italiana con le vittorie in rimonta contro Juve ed Inter. Eppure, con il mercato invernale che si avvicina, i riflettori sono puntati sulle prossime mosse della dirigenza rossonera.

Un nome ricorre spesso tra le voci di mercato: Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, il cui arrivo in Italia potrebbe essere un colpo da fuochi d’artificio. Ma insieme a lui, ci sarebbe anche Kyle Walker, il difensore del Manchester City, recentemente dichiarato in partenza dal suo allenatore, Pep Guardiola. Ma attenzione: dietro a queste trattative, c’è una normativa che potrebbe complicare tutto.

La normativa che potrebbe cambiare i piani del Milan

Per chi segue il mercato, è noto che il Milan è sempre alla ricerca di occasioni che possano rinforzare la squadra. Ma se davvero i rossoneri volessero fare il colpo in Inghilterra, si troverebbero a dover fare i conti con una regola che limita la possibilità di acquistare giocatori britannici.

Da questa stagione, la Serie A ha introdotto una normativa che, seppur consentendo a squadre come il Milan di tesserare giocatori provenienti dal Regno Unito (compresi Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord), impone un limite preciso: ogni squadra può tesserare un solo calciatore britannico per stagione.

Questo vuol dire che, nel caso in cui il Milan acquistasse Marcus Rashford, uno dei talenti più brillanti dello United, sarebbe automaticamente escluso l’arrivo di Kyle Walker (o viceversa). La stessa regola riguarda anche i calciatori di cittadinanza albanese, ma in questo caso la limitazione riguarda esclusivamente un giocatore per ogni club, “al di fuori delle limitazioni previste per i calciatori con status di extracomunitario“.

Questo vincolo, che ha effetto per tutta la stagione 2024/2025, potrebbe dunque bloccare i sogni di mercato del Milan, costringendo la dirigenza a scegliere con molta attenzione tra i due, a meno che non decida di guardare altrove per rinforzare la rosa.

Le possibili conseguenze per il Milan

Difficilmente Rashford e Walker saranno i soli nomi in ballo per gennaio, ma è evidente che queste limitazioni potrebbero determinare una riflessione più profonda su come muoversi sul mercato. Se i rossoneri vorranno puntare su uno dei due, dovranno decidere rapidamente, mettendo da parte ogni ambizione di prendere entrambi.

Ma la questione potrebbe andare oltre una semplice scelta tra due giocatori. Il Milan, infatti, potrebbe voler approfittare di questa regola per fare un altro tipo di mossa sul mercato, magari guardando a profili di altre nazionalità che non sono vincolati da queste limitazioni.

Resta da capire se, nei prossimi giorni, la dirigenza rossonera si concentrerà su un colpo subito e deciso, oppure se preferirà cercare alternative per non farsi bloccare da una normativa che, purtroppo, non lascia troppa flessibilità. Non c’è dubbio che gennaio potrebbe essere un mese caldissimo per il Milan, ma ora più che mai le strategie dovranno essere pensate in modo preciso.