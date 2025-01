Napoli, Garnacho per sostituire Kvara: ecco perché l’affare può andare in porto – Serieanews

Calciomercato Napoli, spunta Garnacho per sostituire il partente Kvara: c’è un motivo ben preciso

Il Napoli sta vivendo un momento di grande fermento sul mercato, con la notizia di una possibile cessione di Khvicha Kvaratskhelia già prossima settimana. Il talento georgiano, che ha brillato negli ultimi mesi con la maglia partenopea, sarebbe nel mirino del Paris Saint-Germain, pronto ad investire una cifra vicina agli 80 milioni di euro per portarlo a Parigi.

La trattativa, che si preannuncia caldissima, potrebbe aprire scenari importanti per la dirigenza del Napoli, che dovrà pensare rapidamente a una sostituzione adeguata. Una delle opzioni più intriganti che circolano in queste ore è quella di Alejandro Garnacho, giovane attaccante del Manchester United, che potrebbe essere il sostituto ideale di Kvara.

Il Napoli in cerca del sostituto di Kvaratskhelia

Se Kvaratskhelia dovesse davvero fare le valigie, il Napoli non si troverebbe di certo a corto di idee per sostituirlo. Tra le varie opzioni sul tavolo, uno dei nomi che ha catturato maggiormente l’attenzione della dirigenza partenopea è proprio Alejandro Garnacho, classe 2004, che al Manchester United ha dimostrato di avere un potenziale enorme.

Il ragazzo potrebbe essere l’uomo giusto per rinforzare l’attacco di Antonio Conte. L’operazione non sembra essere fuori portata, soprattutto alla luce di alcune dinamiche che riguardano il futuro del giovane argentino.

Perché il Manchester United potrebbe cedere Garnacho

Secondo quanto riportato da diverse testate inglesi, il Manchester United potrebbe decidere di mettere sul mercato Garnacho. Nonostante le ottime prospettive iniziali, il giocatore è finito ai margini del progetto, soprattutto dopo l’arrivo di Ruben Amorim come nuovo allenatore.

Il tecnico portoghese ha adottato un modulo 3-4-3 che non sembra adattarsi alle caratteristiche di Garnacho, che fatica a trovare spazio nella formazione titolare. Non solo: la situazione economica del club, costretto a rispettare le normative sul fair play finanziario, sta spingendo la società a prendere in considerazione alcune cessioni per fare cassa, e l’eventuale vendita di un talento come Garnacho potrebbe portare un bel colpo di liquidità.

La valutazione di Garnacho si aggira attorno ai 70 milioni di euro. Al momento, il ragazzo guadagna appena 1,7 milioni di euro l’anno, una cifra decisamente contenuta per il suo talento. Questo potrebbe rappresentare un’opportunità per il Napoli, che potrebbe proporgli un contratto da 3-4 milioni di euro, un’offerta certamente interessante per il giocatore e che potrebbe spingerlo a considerare seriamente il trasferimento.

Un’opportunità concreta per il Napoli

Per il Napoli, l’acquisto di Garnacho rappresenterebbe un investimento di grande prospettiva, sia per il presente che per il futuro. Con un mercato sempre più competitivo e le squadre italiane costrette a fare i conti con il fair play finanziario, l’opportunità di ingaggiare un giovane talento come Garnacho a una cifra relativamente accessibile potrebbe rivelarsi un affare imperdibile.

Inoltre, l’abilità dell’attaccante argentino nel giocare sia come ala che come seconda punta lo renderebbe un elemento perfetto per il sistema di gioco di García, capace di dare molta più imprevedibilità all’attacco del Napoli.

Il fatto che Garnacho non sia più al centro del progetto dello United, combinato con il suo relativamente basso stipendio, potrebbe farlo diventare uno dei colpi più interessanti della finestra di gennaio. Il Napoli sembra avere tutte le carte in regola per provarci e, se Kvaratskhelia dovesse davvero partire, la squadra partenopea potrebbe trovarsi con un nuovo gioiello da coltivare.