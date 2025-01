Milan, Walker e Rashford insieme: spunta il clamoroso escamotage – Serieanews

Il Milan può ingaggiare sia Walker che Rashford: ecco come aggirare la regola

Il Milan sta vivendo un periodo di cambiamento, come dimostra l’arrivo in panchina di una figura di grande carisma come Sergio Conceição alla guida della squadra. L’allenatore portoghese, arrivato al posto di Paulo Fonseca solo due settimane fa, ha subito fatto capire che la sua priorità è rinforzare una rosa che, nonostante gli sforzi, ha ancora bisogno di alcuni tasselli cruciali per ambire a traguardi importanti.

L’attacco e la difesa sono sicuramente i reparti da potenziare maggiormente, e Conceição ha indicato alcuni nomi in cima alla lista dei desideri: Marcus Rashford del Manchester United e Kyle Walker del Manchester City. Ma l’acquisto di entrambi potrebbe non essere così semplice come sembra, a causa di una regola che riguarda i calciatori britannici.

Rashford e Walker: i profili giusti per il Milan

Il Milan ha bisogno di un attaccante capace di dare una scossa alla produzione offensiva, e Marcus Rashford rappresenta un’opportunità allettante. L’attaccante inglese, con la sua velocità, la capacità di dribblare e il fiuto del gol, sarebbe l’elemento che potrebbe arricchire il reparto offensivo rossonero, affiancandosi a giocatori come Leao e Morata.

Il suo valore tecnico è indiscutibile, ma l’operazione potrebbe scontrarsi con le norme sugli extracomunitari in Italia, che regolano gli acquisti di calciatori provenienti da paesi come il Regno Unito.

Accanto a lui, Kyle Walker, in scadenza nel 2026 con il Manchester City, sarebbe la soluzione perfetta per potenziare una difesa che, pur avendo elementi di qualità, necessita di un giocatore esperto e versatile. Walker, con la sua capacità di ricoprire il ruolo di terzino destro, ma anche di adattarsi a una difesa a tre, sarebbe un jolly fondamentale per Conceição.

La sua esperienza internazionale e la capacità di giocare a livelli elevati, anche in competizioni come la Champions League, sono caratteristiche che farebbero senza dubbio comodo al Milan. Tuttavia, c’è un ostacolo normativo che potrebbe minare il buon esito di questa doppia operazione: la regola sugli acquisti di calciatori britannici.

Il problema della regola sugli extracomunitari e l’escamotage possibile

La legge italiana, che regola gli acquisti dei calciatori da paesi extracomunitari, stabilisce che una società di Serie A può tesserare un solo calciatore britannico per stagione, al di fuori delle limitazioni previste per i giocatori con cittadinanza non comunitaria. Questo significa che, in linea teorica, il Milan potrebbe acquistare solo uno dei due calciatori: o Rashford o Walker.

La soluzione, però, potrebbe arrivare grazie a una scappatoia legale che alcuni esperti di diritto sportivo hanno evidenziato. Secondo quanto spiegato dall’avvocato Felice Raimondo su X (ex Twitter), Milan potrebbe avvalersi di un “prestito con obbligo di riscatto”. In pratica, un’altra squadra potrebbe acquistare uno dei due giocatori in più, per poi cederlo immediatamente ai rossoneri in prestito, con obbligo di riscatto al termine della stagione. Questo permetterebbe al Milan di aggirare la restrizione, acquisendo i due calciatori in due sessioni di mercato diverse, senza infrangere la normativa vigente.

https://twitter.com/FeliceRaimondo/status/1879082992959689034

Ad esempio, un club di medio-bassa classifica italiano potrebbe acquistare Rashford e poi cederlo al Milan in prestito con obbligo, stesso dicasi per Walker. Naturalmente, questa operazione non è semplice da realizzare, e dipenderebbe dalla disponibilità di altri club a giocare un ruolo chiave in questo intricato sistema di scambi.

La domanda che ora sorge spontanea è: il Milan sfrutterà questa via alternativa, oppure il club deciderà di virare su altri obiettivi meno complicati? La regola sugli extracomunitari potrebbe rivelarsi un ostacolo, ma con un po’ di astuzia, il Milan potrebbe comunque riuscire a rinforzarsi con due pezzi da novanta come Rashford e Walker.

Come si evolverà la situazione nelle prossime settimane? Non resta che aspettare e vedere come i dirigenti rossoneri affronteranno questo intricato puzzle del mercato.