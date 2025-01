Calciomercato Napoli, altro che Garnacho: perché è un altro il sostituto ideale di Kvara – Serieanews

Calciomercato Napoli, il sostituto ideale di Kvara non è Garnacho: ecco il profilo giusto

Il calciomercato del Napoli sta per entrare in una nuova fase decisiva, con la cessione ormai imminente di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain. Una mossa che, purtroppo, sembra inevitabile dato l’interesse da parte del club francese e il peso economico di un’offerta da circa 75 milioni di euro. La partenza di un giocatore di tal valore non può non scuotere gli equilibri azzurri, e proprio per questo, la società è pronta a tornare sul mercato per cercare il sostituto ideale.

Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Garnacho, l’attaccante argentino del Manchester United. Un talento giovane, dinamico e pieno di potenziale, che ha stregato molti con le sue prestazioni. Ma il Napoli, viste le richieste dei Red Devils, non è certo senza alternative.

Tra i vari profili che si stanno monitorando, spiccano Galeno del Porto, Federico Chiesa del Liverpool e Zhegrova del Lille. Questi sono tutti giocatori che, ognuno a suo modo, potrebbero portare un valore aggiunto alla squadra. Tuttavia, c’è un altro nome che sembra emergere come il sostituto perfetto per Kvara, un profilo che, forse, si adatta meglio alla filosofia di gioco di Antonio Conte e che potrebbe garantire un impatto immediato: Dorgu, esterno danese del Lecce.

Dorgu, l’alternativa che sorprende: perché è il profilo ideale

Se si cerca un profilo capace di portare freschezza, rapidità e qualità nella fase offensiva, Dorgu è probabilmente la scelta ideale. La sua velocità e il suo dinamismo fanno di lui un giocatore perfetto per il 4-3-3 di Conte, che richiede esterni capaci di alternare le due fasi con naturalezza, ma senza perdere in qualità.

Nonostante non abbia ancora raggiunto la fama di altri obiettivi come Garnacho o Chiesa, il danese del Lecce ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare il salto di qualità. La sua capacità di giocare sia a destra che a sinistra lo rende un giocatore versatile, ma la vera forza di Dorgu sta nel suo approccio alla partita.

È un giocatore che sa alternare momenti di attacco a quelli di copertura, una qualità che non è da sottovalutare in un calcio sempre più frenetico e tattico. La sua freschezza fisica e la rapidità nei dribbling possono fare la differenza, rendendolo un’arma preziosa per il Napoli, sia partendo dall’inizio che entrando a partita in corso.

Un rinforzo di lusso per la fascia destra

Parlando di Dorgu, un altro punto a favore è la sua capacità di sfidare un titolare come Politano sulla corsia destra. La competizione sana tra i due potrebbe stimolare entrambi a dare il massimo, creando una sorta di alternanza sulla fascia che darebbe a Conte più opzioni tattiche.

Politano, infatti, non è più il giovanissimo della prima ora e, con l’arrivo di Dorgu, il Napoli potrebbe rinfrescare il reparto attaccanti con una nuova linfa. Questo non vuol dire che Politano perderebbe il posto, ma semplicemente che l’allenatore avrà a disposizione due giocatori molto simili, ma con caratteristiche leggermente diverse.

E, soprattutto, questo darebbe al Napoli una maggiore solidità sulla fascia destra, con un giocatore che è fisicamente più forte di Politano e che potrebbe quindi apportare un diverso tipo di impatto sul gioco. Con David Neres ormai consolidato sulla fascia sinistra, il Napoli avrebbe finalmente una formazione offensiva completa, con la possibilità di alternare diverse soluzioni tattiche senza compromettere la qualità.

Alla luce di queste considerazioni, la scelta di Dorgu come sostituto di Kvaratskhelia non appare affatto azzardata. Piuttosto, potrebbe rivelarsi una mossa intelligente, che unisce velocità, durezza fisica e versatilità in un solo giocatore. E, chissà, se il suo impatto dovesse essere quello che ci si aspetta, potrebbe perfino rivelarsi il vero colpo di mercato del Napoli per questa stagione.