Caso falconiere, decisione a sorpresa della Lazio: entra in ballo anche una donna

Non si placano le polemiche sul caso del falconiere della Lazio, Juan Bernabè, e le sue foto compromettenti: la Lazio prende una decisione che coinvolge anche una donna

L’episodio che ha portato alla fine del legame tra Juan Bernabé e la Lazio è destinato a rimanere nelle cronache. Il falconiere storico della squadra capitolina, che da anni aveva il compito di far volare l’aquila Olimpia prima di ogni partita casalinga, è stato licenziato a seguito di un gesto che ha sconvolto l’ambiente del club.

La notizia ha fatto il giro del mondo: Bernabé ha pubblicato su social privati delle immagini esplicite relative alla sua protesi peniena, un intervento che aveva subito non per ragioni mediche, ma per ragioni personali, legate al miglioramento delle sue performance sessuali.

Il gesto di condividere queste immagini sui social, a quanto pare senza alcun rimorso, è stato giudicato inaccettabile dalla Lazio. Il club ha dichiarato di essere “scioccato” e ha deciso, immediatamente, di interrompere ogni rapporto con il falconiere.

Il club sta valutando anche azioni legali contro Bernabè e contro il chirurgo, ma di certo sarà difficile rivederlo collaborare con il club romano, anche perché non è il primo episodio di cronaca che lo riguarda: nel 2021, infatti, fu sospeso dalla Lazio per aver eseguito un saluto fascista e aver inneggiato a Benito Mussolini dopo una partita.

Una scelta che non è stata presa alla leggera, considerando che la tradizione dell’aquila Olimpia è uno degli aspetti simbolici più amati dai tifosi della squadra. Ma la Lazio, purtroppo, non ha potuto fare altro che interrompere la collaborazione, mettendo fine a un capitolo che, prima di questa controversia, aveva visto Bernabé come uno degli uomini simbolo della squadra.

Lazio, l’aquila non smette di volare: c’è l’idea di una falconiera donna

Tuttavia, il club ha già preso una decisione: la tradizione dell’aquila deve proseguire. La Lazio non intende rinunciare a un rito che è diventato un marchio distintivo, un momento di grande suggestione per i tifosi che ogni settimana accolgono l’ingresso della squadra al Stadio Olimpico. E così, la ricerca del nuovo falconiere è iniziata, e con essa, anche la possibilità di un cambiamento significativo.

La Lazio non si è fermata al semplice sostituto, ma ha voluto qualcosa di più. Secondo quanto raccolto da Radio Radio, una delle candidature più accreditate sembra essere quella di una falconiera donna. Un’idea che potrebbe apparire come una novità, ma che porta con sé un forte messaggio simbolico: rompere con una tradizione che ha visto il ruolo del falconiere ricoperto da uomini.

Una scelta che potrebbe essere interpretata come una dichiarazione di apertura che non fa altro che arricchire la storia di questo club, noto anche per essere il primo a voler dare un messaggio di modernità, pur mantenendo intatti i valori e le tradizioni che ne caratterizzano l’identità.

Chi sarà dunque il nuovo falconiere (o falconiera) della Lazio? La risposta potrebbe arrivare nelle prossime settimane, ma quel che è certo è che il club non è intenzionato a far perdere alla sua tifoseria il simbolo dell’aquila Olimpia, che da anni vola sopra il campo prima di ogni partita. Con il futuro che si prospetta più inclusivo e innovativo, la Lazio si prepara a scrivere un altro capitolo della sua lunga tradizione calcistica, sempre con uno sguardo proiettato al futuro. E questa volta, la tradizione potrebbe avere un volto tutto nuovo.