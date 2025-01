Zaccagni-Napoli, notizia bomba in diretta tv: “C’è un motivo preciso” – Serieanews

Zaccagni-Napoli, l’affare che potrebbe cambiare il calciomercato invernale

Il Napoli è alla ricerca di un esterno per rinforzare la propria rosa, dopo l’imminente cessione di Kvaratskhelia al PSG. Con il gioiello georgiano diretto verso Parigi per una cifra che potrebbe superare i 75 milioni di euro, gli azzurri devono agire in fretta per trovare un sostituto che possa sostituire una delle pedine più cruciali nell’attacco partenopeo. Le trattative sono in pieno svolgimento e, tra le varie ipotesi, il nome che inizia a circolare con maggiore insistenza è quello di Mattia Zaccagni.

Proprio in questi giorni, Enrico Camelio, noto esperto di calciomercato, ha rivelato in diretta a TvPlay che la Lazio ha cambiato approccio al mercato, decidendo di non considerare nessun giocatore incedibile. Questo potrebbe aprire la porta a un trasferimento del talentuoso esterno biancoceleste, che, con l’offerta giusta, potrebbe lasciare Roma.

Secondo Camelio, non c’è più il muro invalicabile che Lotito ha alzato in passato con richieste fuori mercato. Se il Napoli dovesse presentarsi con una proposta concreta, l’affare potrebbe realizzarsi con maggiore facilità di quanto si possa immaginare.

La svolta di Lotito: Zaccagni può partire

Fino a non molto tempo fa, la Lazio e il suo presidente, Claudio Lotito, erano noti per la rigidità nelle trattative, con i calciatori più importanti come Immobile e Milinkovic-Savic considerati praticamente incedibili a meno che non arrivassero offerte stratosferiche. Il caso più eclatante fu proprio quello di Milinkovic-Savic, il cui prezzo era fissato a 100 milioni di euro, cifra che ha tenuto lontano diversi top club.

Ma oggi le cose sembrano cambiate. Lotito ha finalmente deciso di adottare una politica più flessibile, accettando trattative che potrebbero non raggiungere i livelli di anni fa, ma che consentirebbero comunque al club di incassare somme importanti.

Zaccagni, dunque, potrebbe essere il prossimo a lasciare la Lazio, e il Napoli rappresenta una destinazione plausibile. Il giocatore potrebbe benissimo adattarsi a un sistema di gioco come quello di Conte, che ha virato definitivamente verso il 4-3-3, dove le sue caratteristiche potrebbero fare la differenza.

Napoli e Zaccagni: un affare che può decollare

Nel contesto di una Lazio più disposta a negoziare, il Napoli potrebbe trovare la chiave giusta per portare Zaccagni al Maradona. La richiesta economica non sarà più quella di un tempo, e con un’offerta che rispecchi le nuove dinamiche del mercato laziale, il club partenopeo potrebbe chiudere l’affare in tempi rapidi.

Zaccagni, infatti, rappresenta il tipo di giocatore che il Napoli sta cercando: rapido, tecnico, capace di giocare su entrambe le fasce e di fornire un contributo offensivo costante. Con la partenza di Kvaratskhelia, il Napoli ha bisogno di un giocatore che possa dare imprevedibilità, velocità e qualità sull’esterno.

E se c’è un motivo che rende Zaccagni un obiettivo prioritario, è proprio la sua capacità di adattarsi al tipo di gioco che Spalletti vuole imporre, con una grande attenzione alle transizioni veloci e alla capacità di supportare la squadra in fase offensiva.

Inoltre, il fatto che Zaccagni giochi in una squadra che, come il Napoli, punta ad essere competitiva in campionato ed a qualificarsi per la Champions League, rende il suo approdo a Napoli ancora più realistico. Non si tratterebbe solo di un acquisto di mercato, ma di un vero e proprio upgrade per un calciatore che ha già mostrato di saperci fare nelle competizioni internazionali.

Con il giusto investimento, De Laurentiis potrebbe chiudere un colpo importante, portando Zaccagni in un club che potrebbe permettergli di fare il salto di qualità definitivo.

In conclusione, se il Napoli dovesse davvero presentarsi con l’offerta giusta, Zaccagni potrebbe trovarsi a indossare la maglia azzurra molto più facilmente di quanto si pensi. Una mossa che farebbe felici sia il club che il giocatore, che troverebbe un contesto ideale per esprimere il meglio di sé. Cosa aspetta De Laurentiis a fare il passo decisivo?