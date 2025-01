Scambio di prestiti: Milan e Roma replicano così l’operazione dell’estate

Milan e Roma potrebbero dar vita a un altro scambio proficuo sul mercato di gennaio così come hanno fatto in quello estivo: sul piatto due calciatori in uscita

Siamo a metà stagione e il mercato di gennaio è entrato in pieno fermento. Riparazione significa anche sfoltire le rose liberandosi di calciatori che non fanno più parte del progetto. Lo sanno bene Roma e Milan, che già questa estate hanno dato vita ad un’operazione in tal senso, che ha fatto la fortuna di entrambe le squadre.

Il Milan con la nuova gestione Sergio Conceicao sta cercando il moto per ripartire. Dopo aver cercato di cedere Okafor, il club rossonero ora guarda con interesse alla Roma, con un possibile scambio di prestiti che potrebbe rivelarsi vantaggioso per entrambe le parti.

La vicenda di Okafor è stata piuttosto turbolenta. Il giovane attaccante, acquistato dal Milan con grandi aspettative, ha visto sfumare il suo trasferimento al Lipsia all’ultimo minuto. Perché? Un fallimento nelle visite mediche. Ecco che, dopo il sogno tedesco infranto, l’idea di una cessione al club capitolino è venuta a galla, soprattutto grazie a un’operazione che ha già dato i suoi frutti lo scorso estate, quando l’affare Abraham-Saelemaekers si è rivelato una mossa vincente per entrambe. Ma cos’ha a che fare Okafor con la Roma? E perché potrebbe essere la mossa giusta per entrambi?

Ciò che rende questa operazione davvero interessante non è solo il singolo scambio, ma il fatto che un’alleanza tra Roma e Milan potrebbe davvero rivelarsi vantaggiosa. Se l’affare dovesse concretizzarsi, sarebbe un altro esempio di come le due squadre abbiano trovato una formula vincente sul mercato: operazioni ben studiate, che vanno oltre la semplice compravendita di giocatori e si basano su un’intesa che porta a soluzioni pratiche per entrambi i club.

Scambio di prestiti fra Milan e Roma: Okafor per Cristante

La Roma ha da tempo in mente di rinforzare il proprio attacco. L’arrivo di Dovbyk non è bastato a soddisfare completamente le esigenze di Ranieri, che sta cercando una riserva in grado di dare più variabilità e soluzioni al reparto offensivo.

La caratteristica principale che ha spinto il tecnico a guardare a Okafor è la sua duttilità tattica: il giovane attaccante, infatti, è in grado di adattarsi a più moduli e stili di gioco, nonché di giocare sia come punta centrale che come ala. Non è solo una questione di numeri, ma di qualità: Ranieri apprezza molto il fatto che Okafor possa rappresentare un’alternativa ma anche entrare in campo al fianco di Dovbyk, offrendo diverse possibilità tattiche.

Dunque, cosa potrebbe portare il Milan in cambio di Okafor? La risposta potrebbe arrivare in un altro nome che in questo momento sembra non trovare più spazio nel progetto tecnico della Roma: Cristante. Il centrocampista, ormai scalato indietro nelle gerarchie di Ranieri, potrebbe essere il pezzo giusto per il puzzle del Milan, che a centrocampo sta cercando un giocatore solido ma anche capace di dare equilibrio alla squadra.

Per Cristante poteva essere una soluzione interessante anche il ritorno all’Atalanta, ma al Milan potrebbe non solo risolvere il problema numerico che c’è in quella zona del campo, ma rappresenterebbe anche una mossa intelligente in lista, grazie al suo status di prodotto del vivaio rossonero.

Questo quindi potrebbe essere solo uno degli affari più intriganti del mercato di gennaio. Chissà se Roma e Milan, ancora una volta, si troveranno a percorrere la stessa strada, con un nuovo scambio che potrebbe rivelarsi più vantaggioso di quanto sembri.