Juve, Costa c’è: ora 5 nomi (e un mister X) per il nuovo difensore

La Juventus ufficializza Alberto Costa ma ora deve prendere un altro difensore: guardiamo insieme una lista di nomi sul taccuino di Giuntoli

Il mercato di gennaio è iniziato già da 2 settimane e finalmente anche la Juventus ha battuto un colpo: con l’ufficialità di Alberto Costa, e in attesa che si sblocchi la questione Kolo Muani, il club bianconero ha messo un primo tassello nella sua difesa per la prossima stagione.

Ma non è tutto. Con la partenza ormai imminente di Danilo, la dirigenza juventina sta cercando di completare ulteriormente un reparto che adesso ha bisogno di solidità e qualità. Il lavoro di Cristiano Giuntoli non si limita certo a un solo acquisto: le opzioni per un altro centrale difensivo sono molteplici, e le trattative sono già in pieno fermento.

I nomi sul taccuino della Juve sono diversi, ma solo uno di questi, probabilmente, troverà spazio in rosa insieme a Costa. Ecco i cinque candidati principali, ordinati per probabilità di arrivo.

Da Hancko a Ismajli: i nomi per il prossimo difensore della Juventus

1. David Hancko (Feyenoord)

Il nome che appare al primo posto nelle preferenze bianconere è sicuramente quello di Hancko. Il versatile difensore slovacco del Feyenoord ha attirato l’attenzione della Juventus già da tempo grazie alle sue ottime prestazioni in Europa. La sua abilità nel gioco aereo, unita a una discreta capacità di impostare l’azione, lo rende un profilo molto interessante per la retroguardia bianconera. Inoltre, il suo adattamento alla Serie A sembra piuttosto semplice, considerando il suo stile di gioco fisico e dinamico.

2. Ronald Araujo (Barcellona)

Un altro nome caldo è quello di Araujo del Barcellona. Le difficoltà finanziarie del club catalano potrebbero spingere il difensore uruguaiano verso un’uscita. La Juve potrebbe approfittarne per aggiungere esperienza internazionale al proprio reparto difensivo. Sebbene il prezzo non sia dei più bassi, l’affare rimane un’opzione credibile, soprattutto se Giuntoli dovesse riuscire a convincere i blaugrana a fare un passo indietro sul valore del cartellino, nonostante le resistenze di Flick che addirittura vorrebbe rinnovargli il contratto.

3. Ardjan Ismajlil (Empoli)

Altro profilo interessante, ma un po’ più economico, è quello di Ismajli dell’Empoli. Il centrale albanese si sta mettendo in mostra per la sua costanza e solidità.

La sua versatilità difensiva potrebbe rappresentare una risorsa importante per la Juventus, che ha bisogno di rinforzare la difesa in maniera concreta ma anche conveniente. Il suo profilo sembra adattarsi perfettamente alle necessità bianconere.

4. Antonio Silva (Benfica)

Difficilmente la Juve riuscirà a strappare il difensore portoghese dal Benfica, ma non è escluso che possa provarci. Silva ha messo in mostra grandi doti sia difensive che tecniche, diventando un pilastro per i lusitani. La sua giovane età e l’esperienza europea potrebbero rappresentare un mix ideale per il futuro della difesa bianconera, anche se il suo valore di mercato potrebbe alzare la posta in gioco.

5. Fikayo Tomori (Milan)

Seppur a questo punto un nome poco probabile, Tomori resta un giocatore che piace alla Juventus. Il difensore del Milan sta trovando spazio e fiducia sotto la guida di Conceicao, dopo i problemi avuti con Fonseca, ma una sua cessione non è da escludere, soprattutto se l’allenatore dovesse dare un ulteriore rilancio al progetto rossonero. Le trattative per il centrale inglese sarebbero complicate, ma non si può mai dire mai.

E poi c’è lui, l’uomo misterioso: un mister X. Un nome che non è mai emerso, un colpo a sorpresa che potrebbe arrivare da un mercato estero. Non c’è da stupirsi se Giuntoli, abituato a concludere operazioni a sorpresa, possa decidere di puntare su un difensore che finora non era nella lista ufficiale. L’attività in mercato della Juventus è nota per le sue sorprese, e forse, in questa sessione di mercato, l’ennesimo asso potrebbe nascondersi proprio lì.

La Juventus è pronta a fare il suo prossimo passo, ma la domanda rimane: chi tra questi sarà il nuovo difensore bianconero? L’attesa è tutta per l’annuncio ufficiale.