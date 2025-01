Kayode l’ultimo esempio: ricordi i 10 Under 21 italiani più costosi ceduti all’estero? – Serieanews

Kayode ha lasciato la Fiorentina per volare al Brentford: sai i 10 Under 21 italiani più costosi ceduti all’estero

Il calcio italiano è sempre stato una fucina di talenti, e negli ultimi anni abbiamo visto un fiorire di giovani calciatori pronti a farsi notare anche oltre confine. Le valutazioni dei calciatori Under 21 ceduti all’estero sono spesso indicative del loro enorme potenziale.

Parliamo di numeri da capogiro che raccontano non solo il valore di mercato, ma anche la fiducia che i top club ripongono nelle nuove promesse. Prendiamo ad esempio Kayode, giovane terzino ceduto dalla Fiorentina al Brentford con un prestito oneroso da 500mila euro, ma con un diritto di riscatto fissato a ben 17,5 milioni. Non è di certo un affare da poco, e rappresenta solo uno dei tanti casi in cui l’Italia si separa dalle sue stelle emergenti.

Vediamo, però, la top 10 dei calciatori italiani Under 21 che nel corso degli ultimi anni hanno lasciato la Serie A per trasferirsi all’estero.

1. Mario Balotelli

Forse il trasferimento che ha fatto più scalpore nella stagione 2010/2011, quando il talento di Mario Balotelli è passato dall’Inter al Manchester City per una cifra record di 29,5 milioni di euro. A soli 20 anni, Balotelli stava già diventando uno dei giovani più discussi e promettenti del calcio europeo, e il City non ha esitato a investirci pesantemente.

2. Moise Kean

A 19 anni, Moise Kean lascia la Juventus per approdare in Premier League. Nell’estate del 2019, l’Everton ha sborsato 27,5 milioni di euro per portarlo a Goodison Park. Nonostante alti e bassi, il suo trasferimento rappresenta comunque una delle operazioni più costose per un giovane calciatore italiano in Inghilterra.

3. Pietro Pellegri

Un altro trasferimento molto importante è stato quello di Pietro Pellegri, un ragazzo che a 16 anni ha sorpreso tutti con la sua decisione di lasciare il Genoa per il Monaco. La cifra fissata per il suo trasferimento nel 2017 è stata di 20,9 milioni di euro, rendendolo uno dei più giovani ad essere venduto a una somma così alta.

4. Patrick Cutrone

Patrick Cutrone, un altro prodotto del vivaio Milan, è stato ceduto al Wolves nel 2019 per 18 milioni di euro. Il suo trasferimento, purtroppo, non è andato come sperato, ma la sua valutazione all’epoca rispecchiava la grande fiducia riposta in lui come futuro bomber.

5. Destiny Udogie

A soli 19 anni, Destiny Udogie ha fatto il salto da Udinese al Tottenham nella stagione 2022/2023, con un pagamento iniziale di 18 milioni di euro. Udogie si è subito fatto notare per la sua capacità di spingersi in avanti e di essere una costante minaccia sulla fascia sinistra.

6. Simone Pafundi

Non solo i grandi campionati, ma anche realtà più piccole si stanno accorgendo dei giovani talenti italiani. Simone Pafundi, appena 17 anni, è stato ceduto dall’Udinese al Losanna con una cifra che potrebbe raggiungere 15 milioni di euro. Una mossa che potrebbe aprire la strada a nuovi orizzonti per il giovane centrocampista.

7. Cesare Casadei

Nel 2022, Cesare Casadei ha scelto di lasciare l’Inter per firmare con il Chelsea. La cifra fissata per il suo passaggio è stata di 14,86 milioni di euro, un investimento importante per un centrocampista che sta cercando di conquistare un posto in una delle squadre più ambiziose d’Europa.

8. Fabio Borini

Nel 2012, un altro giovane italiano ha fatto il salto in una delle top squadre di Premier League: Fabio Borini, che ha lasciato la Roma per trasferirsi al Liverpool per 13,3 milioni di euro. Sebbene la sua esperienza al Liverpool non sia stata tra le più felici, la sua valutazione testimonia il suo talento e la fiducia riposta in lui.

9. Mattia Viti

Nel 2022, Mattia Viti ha lasciato Empoli per approdare al Nizza, in Ligue 1, per una cifra di 13 milioni di euro. Un trasferimento che ha sorpreso molti, ma che conferma la continua attenzione verso i difensori italiani, sempre molto richiesti all’estero.

10. Marco Verratti

Infine, c’è Marco Verratti, che nel 2012 ha lasciato il Pescara per trasferirsi al Paris Saint-Germain per una cifra di 12 milioni di euro. Con il senno di poi, quel trasferimento è stato il primo passo verso una carriera che oggi lo vede tra i più apprezzati centrocampisti al mondo.