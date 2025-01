Juve, per il dopo Vlahovic non solo Zirkzee: c’è un altro pupillo di Thiago Motta

La Juventus sembra aver già voltato pagina riguardo a Dusan Vlahovic. La partenza dell’attaccante serbo appare ormai scontata, ora o in estate: al suo posto spunta un nome molto interessante

Che sia a gennaio o più probabilmente in estate, l’addio di Vlahovic non è più solo una possibilità, ma una questione di tempo. Il suo pesante ingaggio da 10 milioni di euro l’anno e il contratto in scadenza nel 2026 non sono più compatibili con le necessità della Juve. Senza dimenticare il rapporto mai decollato con Thiago Motta, che ha sempre faticato a trovare il giusto feeling con il serbo.

Cosa fa la Juve in questo scenario? La risposta è semplice: costruire l’attacco del futuro. In questo progetto, uno degli uomini centrali è già stato preso, e si chiama Kolo Muani, burocrazia permettendo. Un centravanti che promette di diventare un punto di riferimento, ma che, per completare il quadro, ha bisogno di un compagno che possa incastrarsi perfettamente in questa nuova fase del club.

La prima opzione, e forse la più probabile, è Joshua Zirkzee, ma ci sono ancora molte incognite. La trattativa con il Manchester United non è affatto semplice, anche perché i Red Devils non sembrano disposti a svendere il giovane attaccante o a cederlo facilmente. E allora, cosa fare? In casa Juve stanno già pensando ad altre soluzioni, e una di queste potrebbe essere davvero interessante.

Juventus, idea Castro: arrivò al Bologna con Thiago Motta

Parliamo di un altro giovane attaccante che ha conquistato Thiago Motta e che potrebbe diventare una delle sorprese più affascinanti della Serie A nei prossimi anni. Lui è Santiago Castro, classe 2004, arrivato a Bologna lo scorso inverno sotto la guida proprio di Motta. La sua esplosione è arrivata poi con Vincenzo Italiano, che lo ha messo al centro del progetto offensivo della squadra emiliana.

La stagione del giovane talento sta ancora maturando, ma il suo impatto sul campo è già evidente, con 7 gol e 7 assist stagionali: l’idea che Castro possa giocare in Serie A come protagonista non è più un sogno, ma una solida realtà.

A Torino guardano con interesse a questo ragazzo, che potrebbe rappresentare una soluzione ideale per completare l’attacco bianconero. Certo, bisognerà fare attenzione al prezzo, che non sarà sicuramente basso. Il Bologna lo ha acquistato per 12 milioni dal Velez Sarsfield e la richiesta potrebbe salire fino a circa 40 milioni, considerando l’impennata di valore che ha avuto il giocatore nel corso di questa stagione. Tuttavia, il discorso potrebbe essere facilitato dall’inserimento di qualche contropartita tecnica nella trattativa, che potrebbe abbassare il costo finale per la Juve.

Il Bologna, dal canto suo, non ha fretta di vendere, soprattutto se si considera l’opportunità di realizzare una super plusvalenza. Ma per la Juve, un investimento su Santiago Castro sarebbe un colpo a lungo termine, che darebbe solidità all’attacco anche per gli anni a venire, specialmente se affiancato a Kolo Muani. Una coppia che, sulla carta, potrebbe fare davvero paura.

La Juventus è pronta a scommettere su giovani talenti che, con il giusto sviluppo, potrebbero portare a casa successi duraturi. Dopo l’addio di Vlahovic, sarà interessante vedere come si evolverà questo nuovo progetto offensivo. Quale sarà il prossimo colpo bianconero? La risposta potrebbe essere proprio in Santiago Castro, il centravanti che Thiago Motta ha già scelto come uno dei suoi protetti.