Come funziona la regola dei prestiti: ecco perché Kolo Muani non può andare alla Juve – Serieanews

Kolo Muani non può firmare con la Juventus per un problema sui prestiti: come funziona la regola

La Juventus sta seguendo con attenzione il trasferimento di Kolo Muani dal PSG, un affare che sembrava ormai vicino alla conclusione. Il francese ha già sostenuto le visite mediche a Torino e il trasferimento sembrava solo una formalità. Tuttavia, un ostacolo imprevisto potrebbe far slittare l’ufficializzazione di questo colpo, legato a una regola internazionale sui prestiti che il Paris Saint-Germain (PSG) non può aggirare.

Ma cosa sta succedendo realmente e come potrebbe risolversi questa situazione? Il PSG ha già raggiunto un accordo con la Juventus per il prestito di Muani, ma il trasferimento non può essere completato finché il club parigino non risolve un problema tecnico legato ai limiti sui prestiti internazionali stabiliti dalla FIFA.

La normativa in questione stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2022, i club possono cedere un massimo di 8 calciatori in prestito in una stagione, ma questa cifra è stata ridotta gradualmente fino a 6 prestiti (sia in uscita che in entrata) dal 1° luglio 2024. Al momento, il PSG ha già raggiunto il limite di prestiti, con sei calciatori ceduti a titolo temporaneo in questa stagione. Il che significa che prima di poter ufficializzare l’affare con la Juve, il club parigino dovrà liberare uno spazio.

Il limite dei prestiti: come funziona?

La regola della FIFA è chiara: i club non possono più cedere più di un numero specifico di giocatori a titolo temporaneo ogni stagione, sia in uscita che in entrata. Dal 1° luglio 2024, il massimo consentito è 6 prestiti in uscita e 6 prestiti in entrata. Tuttavia, c’è un’eccezione che riguarda i calciatori under 21, che possono essere prestati senza far lievitare il numero massimo di trasferimenti temporanei. Questi limiti sono stati introdotti per evitare che i club “parcheggino” troppi giocatori in prestito e per dare maggiore opportunità ai giovani di giocare con continuità.

Nel caso del PSG, la situazione è più complessa. Il club parigino ha già utilizzato i suoi 6 posti disponibili: per prestare giocatori come Soler e Mukiele, fino a Renato Sanches, Lavallée, Bernat e Xavi Simmons ed adesso deve liberare uno spazio prima di poter formalizzare l’arrivo di Kolo Muani alla Juventus. Questo è il motivo per cui, nonostante l’accordo di massima e le visite mediche già effettuate, l’operazione non è ancora stata ufficializzata.

Dirigenti fiduciosi: quando potrebbe risolversi?

A Torino non sono particolarmente preoccupati per il blocco temporaneo. I dirigenti della Juventus sono fiduciosi che il problema si risolva nel giro di pochi giorni. Secondo le ultime notizie, il PSG si sarebbe già messo al lavoro per sistemare la situazione. Un possibile candidato per sistemare la situazione è il portiere Lavallee, ma al momento nulla è stato confermato.

Va detto che l’operazione non è assolutamente a rischio. Il PSG è pienamente consapevole della situazione e si sta muovendo per rispettare la normativa FIFA e completare il trasferimento di Muani alla Juventus. Il club torinese, dunque, è in attesa che il PSG risolva il problema dei prestiti in uscita, per poi inviare la documentazione finale e ufficializzare l’affare.

Nel frattempo, i tifosi bianconeri possono stare tranquilli: anche se il trasferimento sembra essere bloccato per motivi burocratici, non è in pericolo. I dirigenti della Juve sono abituati a gestire queste situazioni e l’arrivo di Kolo Muani potrebbe concretizzarsi a breve, una volta che il PSG avrà sistemato la questione legata ai prestiti.