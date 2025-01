Mourinho lancia il suo brand di vino: la risposta di Camelio è da querela – Serieanews

José Mourinho lancia il brand di vino: Camelio risponde a tono ed è durissima la sua affermazione

José Mourinho fa sempre notizia, in un modo o nell’altro. Il tecnico lusitano è alla guida del Fenerbahce dall’inizio di questa stagione e fin qui i risultati sono stati degni della sua fama. Il club di Istanbul, infatti, è secondo in classifica con 45 punti, sei in meno del Galatasaray primo.

Ed ovviamente anche in Super Lig non sono mancate le polemiche: diverse le accuse di Mou nei confronti degli arbitri, per un modus operandi che spesso ha caratterizzato la sua carriera. José, però, non è solo allenatore di calcio. O, almeno, non più. Il Vate di Setubal è entrato anche nel mondo dell’imprenditoria vinicola ed ha lanciato il suo vino, “The Special One”.

Mourinho ha scelto la terra natìa per il suo vino, precisamente la Valle del Duoro, una delle regioni più antiche del mondo dal punto di vista vinicolo, testimonianza del terroir della regione e della ricca storia. I terreni rocciosi uniti al clima secco e caldo sulle colline del fiume Duoro hanno dato vita ad un vino strutturato e complesso.

Mourinho ed il vino: Camelio tuona e va all’attacco

Il vino di Mou, il “The Special One”, è corposo e morbido, con un tocco di spezie e sapori vivaci di frutti rossi maturi dal finale armonioso grazie ai tannini morbidi e ben equilibrati. Un vino ideale da accompagnare alla pasta ma anche al formaggio ed a diversi piatti a base di carne. Il prezzo? Beh, non è proprio per tutte le tasche, considerato come costi 120 euro.

In diretta a TvPlay, viene mostrato dal sito ufficiale del tecnico il video in cui Mou versa il vino nella bottiglia e lo sorseggia dal bicchiere. Ed un commento di uno spettatore sul come tenere il calice in mano, scatena la reazione dei protagonisti della diretta, in particolar modo di Enrico Camelio.

“Dal video si capisce come non abbia nemmeno uno staff decente” l’accusa di Camelio, che spiega quale sia stato l’errore nel posizionare la mano al di sotto del calice. “Fa un errore grossolano, degusta il vino come allena, uno schifo” ha tuonato Camelio.

Insomma, bocciato senza remore José Mourinho anche nel gesto di versare il vino nel bicchiere e di sorseggiarlo. E continua questa sorta di sfida a distanza tra Camelio ed il tecnico lusitano, nonostante José abbia lasciato la Roma ormai da un anno e stia allenando in un’altra realtà.