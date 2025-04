“Senza Europa verrà esonerato”, l’annuncio a sorpresa sul top club di Serie A

In caso di mancata qualificazione all’Europa, il tecnico del top club di Serie A verrà esonerato: l’annuncio spiazza tifosi e addetti ai lavori

Il finale di stagione sarà decisivo per moltissimi tecnici di Serie A. Tra scudetto, lotta per l’Europa, finali e corsa per non retrocedere, i prossimi due mesi stabiliranno il futuro degli allenatori (e non solo) del nostro campionato. Qualche destino sembra già segnato, altri invece sono assolutamente in bilico. Qualcuno è assolutamente condizionato dal risultato finale che otterrà la squadra.

Restare in Serie A o sprofondare in B, ottenere un posto in Champions League oppure no e persino finirci o meno in Europa con una classifica così corta, farà tutta la differenza del mondo. In una Serie A combattuta come quella di quest’anno, sono numerose le situazioni ancora in via di definizione e i tifosi restano con il fiato sospeso per conoscere la posizione nella quale si troverà la propria squadra al momento di tagliare il traguardo.

Lazio, Baroni a rischio senza Europa: l’ipotesi a sorpresa

Dopo un inizio di stagione straordinario, la Lazio di Marco Baroni di è arenata. I biancocelesti si sono fatti rimontare 16 punti dalla Roma, una follia se si ripensa alle condizioni delle due squadre prima del derby d’andata. Il destino del tecnico è appeso a un filo sottile, quello dei risultati che nelle prossime settimane decideranno le sorti di una stagione dalle due facce.

Il pareggio di lunedì contro il Torino ha inchiodato i biancocelesti al sesto posto, che in realtà sa di settimo, visto il derby d’andata vinto dalla Roma. Dopo i fasti dei primi quattro mesi, tra campionato ed Europa League, la squadra sembra aver perso smalto.

Fino a dicembre brillava come una stella: la vittoria a Napoli l’8 dicembre l’aveva portata a quota 31 punti, appaiata a Inter e Fiorentina al terzo posto, a un soffio dal secondo di Conte e a tredici dalla vetta dell’Atalanta. Poi, il sigillo al primato in Europa League con il colpo ad Amsterdam contro l’Ajax. Ma ora? Il motore si è inceppato, e il futuro di Baroni è un rebus.