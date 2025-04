Osimhen, niente Juve: un club beffa Giuntoli e lo acquista

Victor Osimhen non andrà alla Juve: De Laurentiis blocca tutto e per il nigeriano arriva l’offerta del top club che beffa Giuntoli

Ben 20 gol e quattro assist in 23 presenze della Super Lig turca, sei le reti in sette gare di Europa League. Sono questi i numeri di Victor Osimhen in questa stagione. Insomma, sono già 28 le marcature in questa annata compreso un gol nella Coppa di Turchia e la stagione non è ancora finita.

Quota 30 sarà ampiamente sfondata dal nigeriano che sta replicando i suoi numeri con il Napoli, soprattutto nella stagione dello scudetto. Non c’è dubbio alcuno che Osimhen al momento sia uno dei bomber più forti in circolazione. L’attaccante nigeriano ha incantato Napoli e nelle ultime due stagioni il suo contributo è sempre stato elevato.

Poi la decisione di chiudere con il club partenopeo e tentare una nuova esperienza. La scorsa estate è stata turbolenta e solo a settembre è volato in Turchia, al Galatasaray, quando tutte le porte erano ormai chiuse per mancanza di offerte. Un’annata in prestito ad Istanbul per rilanciarsi e poi capire il futuro. Questo un po’ il senso del discorso tra il Napoli e l’entourage del calciatore la scorsa estate.

Osimhen, la clausola rescissoria con il Napoli e la chiusura alla Juve

Tra pochi mesi, quindi, sarà tempo della resa dei conti. La situazione, però, è davvero semplice: Osimhen, nel suo contratto con il Napoli, ha una clausola rescissoria del valore di 75 milioni valida esclusivamente per l’estero. Chiunque verrà con quella cifra, quindi, potrà portarlo a casa.

Ma arriveranno offerte per lui? Trattasi di un bomber da 30 gol a stagione, in grado di fare reparto da solo e soprattutto la differenza ma il suo ingaggio da 10 milioni di euro pesa non poco sulla sua possibile destinazione. Non è un mistero che Giuntoli, pur di portarlo a Torino, farebbe carte false.

Lo acquistò dal Lille nel 2020 ai tempi di Napoli, con lui ed il suo entourage il rapporto è ottimo ed il calciatore non avrebbe problemi a vestire il bianconero. C’è, però, un problema di non poco conto, De Laurentiis e lo stesso Napoli. Il patron, dopo il caso Higuain, è sempre molto restìo a cedere i migliori calciatori ad una formazione rivale e preferirebbe cederlo all’estero.

Premier League nel futuro del bomber: Amorim lo vuole

E dalla Premier arrivano le sirene più forti per il bomber. Da Manchester per la precisione, sponda United. Amorim è da pochi mesi sulla panchina dei Red Devils ma non ha dato la svolta attesa. E così in estate sarà nuova rivoluzione, l’ennesima, allo scopo di riportare il club inglese ai fasti di un tempo, quando dominava in Inghilterra ed in Europa con Sir Alex Ferguson in panchina.

Almeno cinque gli acquisti, tutti di livello, per potenziare tutti i reparti della rosa. Zirkzee ed Hojlund non hanno convinto in attacco ed entrambi potrebbero andare via. Non è un mistero che Amorim vorrebbe Gyokeres, il bomber allenato allo Sporting Lisbona che ha fatto faville con lui. Lo svedese, però, costa oltre 100 milioni e la concorrenza è davvero molto elevata.

Ecco perché si virerebbe su Osimhen, più economico dal punto di vista del cartellino. Al momento lui è balzato in cima alle preferenze, anche per la facilità con cui poter chiudere l’operazione. Anche se lo United tenterà di aprire una trattativa con il Napoli magari inserendo Hojlund.