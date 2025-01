Roma, riecco Mourinho: vuole prendersi un suo pupillo in giallorosso. Novità su Rensch

La Roma e Josè Mourinho potrebbero tornare presto in contatto per una trattativa di mercato che coinvolge un calciatore a cui Mou è molto legato. I dettagli

José Mourinho non smette mai di sorprendere. Dopo aver lasciato la Roma, il tecnico portoghese si è gettato anima e corpo nella sua nuova avventura al Fenerbahce, ma sembra che il legame con alcuni dei suoi ex giocatori sia tutt’altro che spezzato.

Stavolta, l’obiettivo di mercato del club turco per la prossima estate ha un nome ben preciso: Gianluca Mancini. Lo ha rivelato a Radio Radio Enrico Camelio, giornalista storicamente vicino alle vicende giallorosse, che ha spiegato come e perché l’affare si può realizzare.

Il rapporto tra Mourinho e Mancini è sempre stato speciale. Durante il periodo trascorso insieme a Trigoria, il difensore centrale si è imposto come uno dei leader indiscussi della squadra, incarnando alla perfezione lo spirito combattivo tanto caro all’allenatore. E a quanto pare è fra i pochi ad essere rimasto in buoni rapporti con lui. Ora, con il Fenerbahce alla ricerca di un centrale di livello, il nome di Mancini è tornato prepotentemente in cima alla lista dei desideri di Mourinho.

La Roma intanto rinforza la sua difesa con un gran colpo: sempre stando a Camelio, alle 15.15 è previsto lo sbarco di Devyne Rensch. Un acquisto col botto per rinforzare la fascia destra, forse il reparto che più aveva bisogno di un innesto, che potrebbe essere un grande acquisto anche per il vostro Fantacalcio.

Non è un segreto che il club turco stia cercando di rinforzare il proprio reparto difensivo. Dopo l’acquisto imminente di Milan Skriniar dal Paris Saint-Germain, il focus si è spostato sulla prossima stagione per prendere un calciatore che possa completare una difesa di ferro con lo slovacco. Mancini, con la sua esperienza internazionale e la conoscenza del gioco di Mourinho, sembra essere la scelta ideale.

Il nuovo corso della Roma: nessun incedibile, neanche Mancini

In casa Roma, la situazione è più complessa. Gianluca Mancini è ancora considerato un punto fermo della squadra, ma l’aria che si respira intorno al club lascia intuire che qualcosa stia cambiando. Dopo una stagione altalenante e l’impressione di un ciclo tecnico ormai alla fine, il futuro del difensore potrebbe essere messo in discussione, specialmente se dovessero arrivare offerte importanti.

La Roma, da parte sua, non considera più nessun giocatore realmente incedibile. Le esigenze finanziarie del club, unite alla volontà di rinnovare la rosa, aprono le porte a possibili partenze eccellenti. Mancini, che non disdegnerebbe un possibile trasferimento al Fenerbahce, potrebbe quindi diventare un protagonista del prossimo mercato estivo.

Per Gianluca Mancini, l’idea di tornare a lavorare con Mourinho sembra essere un fattore determinante. Il difensore ha sempre mostrato grande stima per il tecnico portoghese, e l’ipotesi di ritrovare quell’ambiente fatto di disciplina e mentalità vincente potrebbe rappresentare uno stimolo irresistibile. Dal canto suo, Mou sa bene quanto sia importante avere in squadra giocatori che conoscono il suo metodo e la sua filosofia.

C’è comunque una variabile da considerare: il tempo. Se un trasferimento a gennaio appare ormai improponibile visto anche l’acquisto di Skriniar, è più probabile che le trattative possano concretizzarsi in estate, quando le dinamiche di mercato saranno più fluide e i club avranno maggiore margine di manovra.