Asta di riparazione: 4 colpi in arrivo che possono svoltarti la squadra

Ci sono 4 affari di mercato in Serie A che sono particolarmente intriganti: potrebbero rappresentare dei colpi perfetti per la vostra asta di riparazione

Ogni anno, quando si apre il mercato di gennaio, le squadre di Serie A e le leghe di Fantacalcio sono in fermento. È il momento in cui si possono fare quegli aggiustamenti che possono trasformare una stagione da ordinaria a straordinaria.

L’asta di riparazione, infatti, è una vera e propria opportunità per rifinire le rose, colmare le lacune e puntare su quei giocatori che, magari, hanno avuto un avvio di stagione difficile o sono arrivati da nuovi club con l’intenzione di rilanciarsi.

Per chi gioca al Fantacalcio, gennaio è il mese della caccia al colpo giusto, quelli che, magari presi a pochi crediti, possono portare una valanga di punti e magari farti svoltare la stagione. Dopotutto, in un gioco come questo, il tempismo è fondamentale: anticipare i trasferimenti giusti può rivelarsi la chiave per guadagnare un vantaggio sulle altre squadre, soprattutto se si parla di quei calciatori che stanno per cambiare aria e hanno la motivazione per mettersi in mostra.

C’è sempre una certa tensione attorno al mercato di gennaio. Le trattative sono veloci, i movimenti si susseguono senza sosta e ogni giorno può portare con sé una novità che, se sfruttata bene, può farti guadagnare punti decisivi per il campionato di Fantacalcio.

Questo è il periodo in cui squadre e allenatori cercano di rinforzarsi, ma anche dove emergono nuovi talenti pronti a fare la differenza. Per chi segue il calciomercato, è il momento perfetto per mettersi al passo con le ultime novità e capire quali potrebbero essere i prossimi protagonisti.

Se hai bisogno di qualche spunto per dare una scossa alla tua asta di riparazione, allora sei nel posto giusto. Di seguito, ti segnaliamo 4 trasferimenti che potrebbero davvero cambiarti la vita fantacalcistica. Sì, perché in un mercato invernale che promette sorprese, c’è chi può passare inosservato, ma diventa il crack della stagione. Ecco i colpi che potrebbero regalarti quei tanto agognati punti bonus che fanno la differenza.

Casadei dal Chelsea al Torino: qualità e dinamismo per il centrocampo granata

Cesare Casadei, giovane promessa del calcio italiano, sta per trovare una nuova casa al Torino, dopo essere stato molto vicino sia alla Lazio che al Napoli. La sua crescita si è un po’ fermata e ora il Torino punta sul suo rilancio per rinforzare la mediana. Casadei è un centrocampista che sa come inserirsi e leggere il gioco, qualità che lo rendono perfetto per una squadra come quella di Vanoli, che cerca sempre intensità e capacità di pressing.

Per il Fantacalcio, Casadei potrebbe rivelarsi una vera scommessa vincente. Il suo apporto in termini di assist e inserimenti offensivi, con diversi gol nel suo bacino di skills, potrebbe risultare molto prezioso. Inoltre, l’ambiente di Torino potrebbe dargli la visibilità di cui ha bisogno per brillare. Se riesce a imporsi come titolare, potrebbe essere una pedina fondamentale nel centrocampo granata, con possibilità di bonus anche in situazioni impreviste.

Rensch dall’Ajax alla Roma: un talento da scoprire

La Roma ha deciso di puntare su Devyne Rensch, terzino destro proveniente dall’Ajax. Un colpo giovane ma dalle grandi potenzialità, che potrebbe fare la differenza nel reparto difensivo della squadra di Ranieri. Rensch è davvero un gran colpo: ha compiuto due giorni fa 22 anni, ma nel suo curriculum può vantare già 156 presenze da professionista con l’Ajax con 10 gol e 12 assist.

Perché puntarci al Fantacalcio? Si tratta di un calciatore che viene a risolvere un problema annoso che aveva la Roma ovvero quello del terzino destro. Avrà minuti e una maglia quasi assicurata, e poi la sua capacità di crossare con precisione potrebbe portare molti assist con in più qualche golletto che non fa mai male.

Jovic dal Milan al Monza: una seconda opportunità per il serbo

Luka Jovic rappresenta una delle tante cessioni che il Milan opererà a gennnaio. Lo scorso anno era diventato un interessante impact player, ma in questa stagione un infortunio e gli arrivi di Morata e Abraham gli hanno chiuso qualsiasi spazio. Tuttavia, il suo trasferimento al Monza potrebbe essere la mossa giusta per dare nuova linfa alla sua carriera. Alla corte di Galliani, il centravanti serbo avrà l’occasione di giocare con maggiore continuità, lontano dalla pressione che un club come il Milan inevitabilmente porta con sé.

Questo potrebbe essere il contesto ideale per tornare a essere il Jovic che abbiamo visto in passato, capace di spaccare le difese con la sua potenza fisica e la sua capacità di finalizzare. Se ritrova la condizione giusta, Jovic può diventare un vero jolly per il Fantacalcio: un attaccante che, pur non essendo sempre in prima pagina, potrebbe segnare in momenti cruciali. Da tenere d’occhio, soprattutto in un Monza che vuole fare bene e magari approfittare di qualche disattenzione difensiva.

Buchanan dall’Inter al Torino: un’ala che può far decollare la tua rosa

Infine, il trasferimento di Tajon Buchanan dall’Inter al Torino è un altro spunto interessante per il Fantacalcio. Buchanan è un giocatore duttile, capace di giocare sulle fasce e di creare occasioni da gol con la sua velocità e il suo dribbling. Dopo una esperienza non troppo esaltante in nerazzurro, complice anche un grave infortunio, il canadese potrebbe trasferirsi in una realtà dove, molto probabilmente, avrà più spazio per esprimersi. E il Torino sembra il contesto giusto per valorizzarlo al meglio.

Se ritrova la forma che ha mostrato in Belgio, Buchanan potrebbe diventare una vera arma nelle ripartenze del Torino. Per il Fantacalcio, un giocatore come lui può essere oro: capace di guadagnare punti grazie a gol, assist e bonus vari. Il fatto che Vanoli lo voglia così fortemente è un chiaro segno di quanto possa fare la differenza in campo. Insomma, se lo prendi, preparati a vedere qualche gol inaspettato e tanto dinamismo sulle fasce.