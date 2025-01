Calciomercato, la top 11 dei calciatori ancora svincolati: una squadra da paura – Serieanews

Calciomercato, nonostante la sessione invernale aperta, vi sono anche calciatori ancora svincolati: ecco la nostra top 11

La sessione di calciomercato invernale chiuderà solo il prossimo 3 febbraio, un mese dopo l’apertura ufficiale. E sono diversi i movimenti fin qui che hanno eseguito le squadre in entrata ed uscita, sia in Italia che all’estero. Basti pensare alle big italiane, ad iniziare dal Napoli capolista che ha ceduto Kvaratskhelia ed è alla ricerca di un sostituto più che valido in grado di non far rimpiangere troppo il georgiano.

In entrata, invece, sono arrivati Scuffet (scambio con Caprile) e Billing. Se l’Inter, fin qui, non si è mossa sul mercato, il Milan ha appena chiuso l’ingaggio di Walker (attesi firma sul contratto ed annuncio ufficiale). Ed attiva anche la Juve: tre i colpi messi a segno dai bianconeri, da Alberto Costa, il nuovo terzino destro, a Kolo Muani, preso in prestito per rinforzare l’attacco fino a Renato Veiga, il difensore che dovrà rinforzare la batteria dei centrali.

Oltre al classico mercato di acquisti e cessioni, però, ce n’è uno parallelo, quello degli svincolati. Sono diversi i calciatori ancora senza contratto e vi sono nomi davvero importanti per una squadra da sogno. Ecco la nostra particolare top 11.

Portiere: un ex Serie A

Tra i pali è ancora senza contratto Etrit Berisha. Portiere 35enne albanese, vanta una lunghissima esperienza in Serie A. Ha vestito le maglie di Lazio, Spal, Atalanta, Torino ed Empoli, con oltre 160 partite disputate in Serie A e più di 300 in carriera.

Difesa: due pluricampioni d’Europa

In una ideale squadra schierata con la difesa a quattro, nel ruolo di terzino destro troverebbe spazio Cedric Soares, 33enne lusitano ed ex Nazionale (una carriera divisa tra Portogallo ed Inghilterra con sei mesi anche all’Inter) che si giocherebbe il posto con Mario Fernandes, naturalizzato russo, anche lui 33enne.

Al centro un posto di rilevanza lo spetta Sergio Ramos, 38 anni, ultima esperienza al Siviglia. Sembra anche superfluo raccontare dello spagnolo, che in carriera ha vinto tutto ciò sia possibile vincere: quattro Champions League, quattro Mondiali per Club, cinque Liga, un Mondiale per Nazioni e due Europei sono solo alcuni dei trofei vinti in carriera.

Accanto allo spagnolo, Amartey, 30enne ghanese che ha trascorso quasi un’intera carriera al Leicester, facendo parte della rosa che sotto la guida di Claudio Ranieri realizzò uno dei miracoli più belli della storia del calcio recente, conquistando la Premier League.

A sinistra, invece, c’è l’imbarazzo della scelta: già Kurzawa – 31enne ex PSG – sarebbe un lusso per qualunque squadra ma c’è un tale Marcelo Viera, altro pluricampione che avrebbe bisogno di un monolocale per i suoi trofei. Come Sergio Ramos, anche lui ha vinto tutto a livello di club con la maglia del Real Madrid.

Centrocampo: scommessa Pogba

Se il 4-3-3 è il modulo più utilizzato negli ultimi anni, la mediana che si può costruire non avrebbe nulla da invidiare ad alcun top club. Partiamo dal calciatore con il nome più altisonante, quel Paul Pogba che a marzo, scontata la squalifica per doping, potrà tornare in campo. Non gioca da oltre un anno e mezzo, ma è pur sempre dotato di grande talento e può rappresentare una scommessa valida.

Accanto al francese, il 33enne francese Coquelin, ex Villarreal: può giocare in tutti i ruoli della mediana e vanta una lunga esperienza in Liga.

Chi conosce la Liga come le sue tasche è Rafinha, centrocampista cresciuto nel Barcellona ma con un passato anche all’Inter. Fratello di Thiago Alcantara, una Champions League in bacheca, ha giocato anche con la maglia del PSG.

Attacco: tridente di fuoco

Se nonostante i 37 anni di età Antonio Candreva è pur sempre un’alternativa valida, non si può non puntare su Samu Castillejo, esterno destro o sinistro spagnolo, un passato nel Milan e nel Sassuolo in Serie A. Integro fisicamente, velocità e qualità non gli mancano di certo.

Su una fascia lo spagnolo, sull’altra Keita Baldé, ex Lazio ed Inter, nazionale senegalese che, quando in forma, riesce ad essere determinante come pochi. In alternativa, garanzia, però, anche l’ala 36enne brasiliana Willian: due Premier League in bacheca, in Inghilterra ha giocato con le maglie di Chelsea, Arsenal e Fulham.

E punta centrale? Se il 34enne Ben Yedder è centravanti dal rendimento assicurato, al pari di Mariano Diaz 31enne dominicano che ha conquistato la Champions League con la maglia del Real Madrid, puntiamo ad occhi chiusi sul 36enne spagnolo Diego Costa, due Premier League e due Liga in bacheca ma anche una Europa League e tre Supercoppa Uefa.