Federico Chiesa torna in Serie A: l’annuncio che spiazza tutti

Federico Chiesa torna in Serie A: è arrivato anche l’annuncio

Federico Chiesa è arrivato al Liverpool con grandi aspettative lo scorso anno, ma finora la sua avventura in Premier League è stata tutt’altro che esaltante. In questa stagione, l’attaccante italiano ha trovato poco spazio, con sole 2 presenze in campionato (per un totale di 21 minuti), una manciata di minuti anche in Champions League (16’), e una presenza in FA Cup, ma solo 45 minuti giocati.

La sua esperienza nelle coppe inglesi si è fermata a due partite in EFL Cup, per un totale di 104 minuti, segnando anche un gol. I numeri sono lontani dalla cifra che ci si aspettava per un giocatore che, in Italia, ha dimostrato di avere tutte le qualità per fare la differenza.

Eppure, dietro questi numeri c’è una realtà ben più complessa: Chiesa è stato frenato per mesi da diversi infortuni. La continuità, infatti, è stata l’elemento mancante per lui, che avrebbe voluto riprendersi dopo il lungo stop subito alla Juventus.

Chiesa, le difficoltà al Liverpool: possibile l’addio, le opzioni

La concorrenza in attacco al Liverpool non ha certo aiutato, e la sua posizione nella squadra di Slot sembra non essere quella che potrebbe permettergli di esprimere tutto il suo talento. In un contesto dove il livello è altissimo, ma lo spazio per un giocatore come Chiesa è limitato, la voglia di rimettersi in gioco potrebbe spingerlo a guardare altrove.

A questo punto, non è escluso che Federico Chiesa possa tornare in Serie A già a partire dal prossimo mercato di gennaio. Napoli e Roma sono pronte a farsi avanti, con entrambe le squadre che stanno considerando di portarlo a casa. Per il Napoli, la possibilità di aggiungere un giocatore come Chiesa, capace di spaccare la partita con una sola giocata, sarebbe un valore aggiunto non da poco.

L’attacco partenopeo, dopo l’addio di Kvaratskhelia, è in cerca di nuovi innesti di qualità, e Chiesa potrebbe essere il tassello che mancava. Per la Roma, con i suoi ambiziosi progetti e il ritorno di Ranieri, il suo acquisto rappresenterebbe una scommessa su un talento che, se ritrovato, può davvero fare la differenza.

Chiesa torna: c’è un tecnico che lo vuole

A confermare il desiderio di vedere Chiesa di nuovo in Italia, sono anche le parole del CT Luciano Spalletti, che ha mostrato un chiaro interesse nei suoi confronti. “Sì, io sarei molto favorevole ad avere Chiesa sotto controllo per quanto riguarda il livello del nostro calcio, per andarlo a reinserire. Perché quelli che hanno questa qualità di guardarti negli occhi e di sfondare la linea che hanno davanti per andare a quella successiva… Non ce ne sono molti“, ha dichiarato Spalletti.

Parole che non solo sottolineano l’incredibile potenziale di Chiesa, ma anche quanto il giocatore sia ancora ritenuto fondamentale per il calcio italiano.

Nel frattempo, i tifosi di Napoli e Roma sognano un ritorno dell’ex bianconero, con la speranza che questa volta Chiesa possa trovare la stabilità fisica e mentale per esprimersi al meglio. Il trasferimento potrebbe rappresentare una vera e propria opportunità di rilancio per il giocatore, ma anche per il calcio italiano che, con Chiesa in Serie A, ritroverebbe uno dei suoi talenti più promettenti degli ultimi anni.

Il mercato di gennaio si avvicina, e con esso anche la possibilità che Federico Chiesa torni a far parlare di sé in Italia. Si tratta di una mossa che spiazza tutti, ma che potrebbe essere proprio ciò di cui entrambi i club, Napoli e Roma. Chissà, magari sarà proprio Chiesa a far tornare la Serie A sotto i riflettori, regalandoci emozioni e sorprese da non perdere