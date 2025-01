Milan, dopo Walker, c’è Gimenez: Ibra ha l’alleato giusto per chiudere l’affare – Serieanews

Milan, Walker ingaggiato ed ora assalto a Santiago Giemenez: l’asso nella manica di Ibrahimovic

Il Milan sta affrontando una stagione più turbolenta del previsto. Con la squadra attualmente all’ottavo posto in classifica, a ben otto punti dal quarto, l’ultimo gradino utile per accedere alla Champions League, i tifosi rossoneri iniziano a guardare con crescente preoccupazione al futuro.

Nonostante l’arrivo di Sergio Conceição in panchina a dicembre, al posto di Paulo Fonseca, la sterzata tanto sperata non è ancora arrivata. La squadra, seppur migliorata in alcune fasi del gioco, non è riuscita a trovare continuità, e il sogno di tornare a competere a livello europeo resta più distante che mai.

Ma in questa tempesta, la dirigenza milanista ha deciso di non perdere tempo e ha messo in piedi un piano per rinforzare la rosa già a partire dal mercato invernale. Dopo l’arrivo di Kyle Walker, che ha portato esperienza e qualità sulla fascia, ora il Milan punta ad un obiettivo di peso per il futuro: Santiago Gimenez.

Milan, assalto a Gimenez: la sua stella brilla in Champions

Il centravanti messicano del Feyenoord è stato oggetto di attenzioni da parte del club rossonero già la scorsa estate, quando il Milan ha provato a fare un’offerta a sorpresa all’ultimo giorno di mercato. Ma ora l’affare potrebbe concretizzarsi davvero.

Il giovane bomber, classe 2001, ha appena vissuto una delle sue serate più memorabili in campo europeo, segnando una doppietta contro il Bayern Monaco e dimostrando ancora una volta il suo fiuto per il gol. Con 4 gol in altrettante partite di Champions League, Gimenez sta guadagnando terreno come uno dei migliori attaccanti del panorama europeo. Il suo valore è lievitato rapidamente, e oggi vale almeno 40 milioni di euro, una cifra che il Milan è pronto a investire per rinforzare il reparto offensivo.

A complicare l’operazione c’è la posizione del Feyenoord, un club noto per la sua fermezza nelle trattative. Il club olandese, infatti, ha sempre mantenuto una linea dura sui propri pezzi pregiati, tanto che la loro intenzione è quella di non ascoltare offerte per Gimenez prima della prossima estate.

Gimenez al Milan: l’asso nella manica di Ibra

Ma il Milan, forte della sua determinazione e dell’intensificarsi delle trattative, sta cercando di forzare i tempi. In questo senso, un ruolo chiave potrebbe essere giocato da Rafaela Pimenta, storica agente di Zlatan Ibrahimović e ora anche di Gimenez, dopo essere subentrata al posto di Mino Raiola. La Pimenta, che conosce Ibra da più di vent’anni, potrebbe giocare un ruolo decisivo nel facilitare l’affare, sfruttando la sua relazione privilegiata con il fuoriclasse svedese.

Se c’è qualcuno che può convincere il Feyenoord a fare un passo indietro, quel qualcuno potrebbe essere proprio Ibra. Il Milan, infatti, ha già dimostrato negli ultimi anni di saper fare affari di valore quando è ben supportato da figure strategiche come Ibrahimović. E la presenza di Ibra, con la sua forza di attrazione, potrebbe portare a un’accelerazione delle trattative.

A complicare ulteriormente la situazione c’è anche il contratto di Gimenez con il Feyenoord, che scade nel 2027 e lo lega al club olandese con uno stipendio di un milione netto a stagione. Ma il Milan, consapevole del talento del messicano e del suo potenziale a lungo termine, non sembra volersi far scoraggiare dal prezzo alto.

Gimenez per puntare alla Champions

Non sarà una missione facile, ma con Rafaela Pimenta a fianco di Ibrahimović nella trattativa, il Milan sembra avere tutte le carte in regola per provare a chiudere l’affare e portare Santiago Gimenez a Milano già nei prossimi giorni. Se l’attaccante messicano dovesse arrivare, la squadra rossonera non solo rinforzerebbe il proprio attacco, ma farebbe un investimento importante per il futuro, con un giovane talento già pronto per la scena internazionale.

Il Milan ha bisogno di una scossa, e forse con l’ingaggio di Gimenez, l’attacco rossonero potrebbe finalmente trovare quella spinta in più per tornare a competere ai massimi livelli. Chissà, magari con la guida di Ibrahimović, il Milan riuscirà a farlo proprio con il suo futuro alleato.