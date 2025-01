Milan, Ibrahimovic scatenato: domani arriva Walker, poi altro colpo da novanta – Serieanews

Milan, Ibrahimovic è scatenato: Kyle Walker arriva domani ed è pronto un altro super colpo

Il Milan sta attraversando una fase delicata in campionato. Con soli 31 punti in classifica, i rossoneri sono attualmente ottavi, a distanza di sicurezza dalla zona Champions e con la sensazione che qualcosa debba cambiare. La sconfitta contro la Juventus ha accentuato le difficoltà di una squadra che, pur giocando un buon calcio, fatica a concretizzare i risultati.

Sergio Conceicao è chiamato a rilanciare un gruppo che, a tratti, sembra promettere molto, ma non riesce a trovare la giusta continuità. Quello che più preoccupa i tifosi è l’incapacità di mantenere la solidità in difesa e di essere incisivi in attacco.

Se la squadra è riuscita a sviluppare un gioco fluido e organizzato, la mancanza di mordente nelle partite decisive è diventata un tema ricorrente. La sfida di domani, contro una squadra in forte crescita, potrebbe essere l’occasione giusta per invertire la rotta e riprendere la corsa verso i vertici della classifica.

Milan, preso Walker: le cifre dell’accordo

Tuttavia, è anche il mercato a tenere banco in casa Milan, dove le operazioni in entrata potrebbero cambiare radicalmente la stagione. Il primo colpo in dirittura d’arrivo è quello che riguarda Kyle Walker. Il difensore del Manchester City è atteso domani a Milano per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri.

Dopo settimane di trattative, finalmente la squadra rossonera ha risolto gli ultimi intoppi legati all’affare. Il contratto di Walker prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, un’operazione vantaggiosa che permetterà al Milan di aggiungere esperienza e solidità al reparto difensivo.

La scelta di Walker, considerato uno dei laterali più esperti e talentuosi in circolazione, è una risposta alle difficoltà difensive mostrate dalla squadra in queste settimane. Con il suo arrivo, il Milan spera di avere finalmente quel giusto equilibrio tra difesa e attacco che finora è mancato. Ma l’acquisto del difensore inglese non è l’unica mossa in serbo per i rossoneri.

C’è infatti un altro colpo da novanta che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Dopo aver sondato la pista Gimenez durante l’estate, il Milan è pronto a tornare all’assalto dell’attaccante messicano. Il Feyenoord, però, non è intenzionato a lasciar partire facilmente il suo bomber, e la cifra richiesta per il trasferimento (oltre 40 milioni di euro) resta un ostacolo significativo.

Milan, Gimenez per l’attacco: il piano di Ibra

Tuttavia, la dirigenza rossonera non ha abbandonato l’idea di portarlo a Milano. Se il Milan riuscirà a convincere il Feyenoord con una proposta concreta, l’affare potrebbe andare in porto, ma sarà probabilmente una trattativa lunga, incentrata sulla possibilità di alleggerire la cifra attraverso bonus legati ai risultati futuri.

La chiave per il buon esito di questa operazione potrebbe essere rappresentata anche dalla cessione di Pavlovic al Fenerbahçe, che potrebbe fornire le risorse economiche necessarie per chiudere definitivamente l’affare. Con l’eventuale arrivo di Gimenez, il Milan si garantirebbe un partner di grande valore per Morata, creando così una coppia offensiva che potrebbe rilanciare la squadra nelle prossime stagioni.

In questo contesto, il mercato potrebbe davvero fare la differenza per il Milan. Con l’arrivo di Walker e la possibile firma di Gimenez, la squadra rossonera potrebbe tornare a essere protagonista, non solo in campionato ma anche a livello internazionale.

Ma, come sempre nel calcio, le operazioni di mercato vanno messe a segno con tempismo e strategia. Il Milan ha una buona occasione per ridisegnare la propria rosa e dare una scossa a una stagione che, al momento, sembra più in salita che in discesa. Riusciranno Furlani e Moncada a centrare questi colpi? Lo scopriremo presto, ma una cosa è certa: la corsa verso il futuro parte ora