Inter, si sblocca il mercato ed è assalto ad un gioiello: Brahim Diaz “aiuta” Marotta – Serieanews

Inter, pronto l’assalto ad un gioiello: il piano di Marotta e “l’aiuto” di Brahim Diaz

L’Inter è attualmente seconda in classifica, a soli tre punti dal Napoli capolista, ma con una partita da recuperare contro la Fiorentina che potrebbe regalare ai nerazzurri il primato. Con 47 punti, la squadra di Simone Inzaghi sta dimostrando una solidità che fa ben sperare per la seconda parte di stagione, ma il tecnico non si accontenta.

Inzaghi ha chiesto rinforzi alla dirigenza, consapevole che, per affrontare le sfide future, è necessario un mercato in entrata che possa rendere la rosa ancora più competitiva. Il grande obiettivo è quello di mantenere la spinta verso la vetta e, perché no, arrivare fino in fondo a tutte le competizioni.

Il nuovo talento nel mirino dell’Inter

In questo contesto, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per sbloccare il mercato, con una priorità che sembra emergere nettamente: l’acquisto di giovani talenti. Tra questi, uno dei nomi più caldi è quello di Nico Paz, il fantasista classe 2004 che sta facendo parlare di sé con il Como.

In questa sua prima stagione tra i professionisti, il ragazzo ha già mostrato di avere la stoffa per fare il salto in una big, con prestazioni di grande impatto, tra cui gol e assist che hanno attirato l’attenzione di diversi club. La sua stagione in Serie A non è passata inosservata, tanto che l’Inter, sempre attenta ai prospetti giovani, ha messo gli occhi su di lui, convinta che abbia il profilo giusto per integrarsi nella filosofia nerazzurra, che predilige un mix di esperienza e progetti a lungo termine.

Inter su Nico Paz: come Brahim Diaz può “aiutare” Marotta

Ma arrivare a Nico Paz non sarà semplice. Il Real Madrid, che detiene ancora i diritti sul giocatore, ha inserito una tripla clausola di recompra sul suo cartellino: il club spagnolo può infatti riacquistarlo a 9 milioni di euro nell’estate 2025, a 10 milioni nel 2026 e a 11 milioni nel 2027. Inoltre, il Real ha anche una percentuale sulla futura rivendita, il che rende l’operazione più complicata.

Nonostante ciò, Marotta e Ausilio sono convinti che ci sia una via percorribile. Il piano dell’Inter potrebbe essere simile a quello che ha portato Brahim Diaz al Milan: un prestito con diritto di riscatto, magari con una formula che consenta di godere del talento di Paz per un paio d’anni, prima che il Real Madrid decida se riacquistarlo o meno.

Questo tipo di operazione, che il Como ha già utilizzato quest’estate, potrebbe risultare la soluzione ideale per aggirare le difficoltà economiche imposte dalla tripla clausola di recompra, pur senza rinunciare al diritto di poter ottenere un profitto in futuro.

Nico Paz ed il Real Madrid: la concorrenza è altissima

Il possibile passaggio di Nico Paz all’Inter ha però delle sfide da affrontare. Non è certo che il ragazzo troverebbe subito spazio in una squadra così competitiva. Tuttavia, a differenza di Madrid, dove la concorrenza tra i vari giovani talenti (Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé) è feroce, a Milano Paz potrebbe avere un’opportunità più concreta di giocare con continuità.

Inzaghi, che ama lavorare con giovani promettenti, potrebbe inserire il classe 2004 in un progetto a lungo termine che lo vedrà crescere e svilupparsi nel contesto giusto, magari anche affiancato da un altro giocatore di esperienza.

La manovra di Marotta e Ausilio, seppur audace, ha il potenziale per essere un affare che guarda al futuro. E proprio come per Brahim Diaz, che con il suo passaggio al Milan ha rappresentato una mossa di lunga visione, anche l’Inter potrebbe trovarsi a beneficiare delle qualità di Paz, puntando su un giocatore che, nel giro di un paio d’anni, potrebbe diventare un punto di riferimento.

Ma c’è da chiedersi: con tutte le difficoltà legate alla tripla clausola del Real Madrid, e considerando le tante squadre interessate al giovane argentino, riuscirà l’Inter a strappare Paz al club madrileno? Solo il mercato dirà se la mossa di Marotta sarà quella giusta.