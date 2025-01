Inter, a giugno arrivano 80 milioni: manovra pazzesca a centrocampo

Scopri come l’Inter sta preparando una rivoluzione a centrocampo con operazioni in uscita e colpi di mercato. Un futuro ricco di cambiamenti e ambizioni

L’Inter di Inzaghi è diventata ormai una macchina da guerra ed è grazie soprattutto ad un centrocampo invalicabile, con un mix incredibile di quantità e qualità. Eppure, dietro quella stabilità apparente, qualcosa cova sotto la cenere: l’età di alcuni interpreti e la necessità di un rinnovamento lasciano immaginare che a fine stagione debba essere necessario qualche cambiamento, anche importante.

Ecco perché la dirigenza nerazzurra potrebbe valutare una vera e propria rivoluzione per il prossimo mercato estivo. Se dovessimo sintetizzare l’idea di massima, suona più o meno così: 80 milioni di euro in entrata, destinati a cambiare faccia al cuore del gioco dell’Inter.

Partiamo dalla situazione attuale: l’Inter può vantare una mediana con nomi pesanti, come Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Questi tre sono ormai una certezza, ma non mancano i segnali di cambiamento, specialmente con l’arrivo di Piotr Zielinski.

Il polacco ha subito trovato il suo spazio, anche grazie a un percorso simile a quello intrapreso in passato con Calhanoglu: da mezzala a regista. Se all’inizio sembrava un rischio, oggi è evidente che Inzaghi ha trovato una pedina fondamentale nel suo scacchiere, complici anche i recenti problemi fisici del turco.

Ma attenzione, perché se da un lato l’innesto di Zielinski si sta rivelando vincente, dall’altro ci sono alcune incognite. Come Asllani, che pur facendo segnare qualche passo avanti, è ancora considerato troppo acerbo per fare il salto definitivo. Ecco perché, da giugno, l’Inter potrebbe decidere di agire in modo deciso, puntando a rinnovare la sua mediana con due o tre mosse pesanti.

Il calciomercato estivo dell’Inter: Calhanoglu e Frattesi in uscita?

Iniziamo da un nome che già quest’inverno ha rischiato di salutare la maglia nerazzurra: Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale ha faticato a ritagliarsi un ruolo da titolare fisso, nonostante i segnali positivi. Probabilmente, sarà proprio lui la prima grande cessione dell’estate. Si parla di una cifra che si aggira sui 40 milioni di euro salvo contropartite, una somma che potrebbe fare comodo per finanziare le operazioni in entrata.

Altro nome che potrebbe fare le valigie è Calhanoglu. Il turco ha 31 anni e un buon mercato, soprattutto per chi cerca un regista esperto, capace di dettare i tempi di gioco. La sua cessione porterebbe nelle casse dell’Inter un altro gruzzoletto simile, con almeno 40 milioni pronti a finanziare un mercato in grande stile.

Con il ricavato di queste operazioni, l’Inter potrebbe mettere a segno una serie di colpi mirati. L’obiettivo sembra chiaro: rinforzare la mediana con calciatori giovani, ma già pronti per il palcoscenico della Serie A. Il primo acquisto potrebbe essere Samuele Ricci, il talentuoso centrocampista del Torino. Un nome che circola da tempo nei radar nerazzurri e che, con il suo stile di gioco elegante e solido, potrebbe diventare il futuro pilastro accanto a Zielinski.

In più, Inzaghi potrebbe decidere di puntare su un altro centrocampista dalle caratteristiche simili a quelle di Barella. Un profilo che sembra rientrare nei piani è quello di Frendrup, talento classe 2001 del Genoa. Un giocatore in grado di dare energia, con una mentalità proattiva che potrebbe essere l’alternativa ideale per la mediana nerazzurra.

Ma non è finita qui. Inzaghi potrebbe voler aggiungere un altro pezzo pregiato a centrocampo: una mezzala fantasiosa, capace di raccogliere l’eredità di Mkhitaryan. Qui si fa un sogno ad alta voce: Nico Paz, il giovane fenomeno del Como, potrebbe diventare il colpo del mercato. Nonostante sia più un trequartista che una mezzala, la sua qualità e visione di gioco lo rendono un giocatore con grande potenziale. L’Inter potrebbe provare a portarlo a Milano come futuro numero 10, oltre che come alternativa in attacco.

La manovra a centrocampo dell’Inter è un progetto che potrebbe davvero cambiare volto alla squadra. Se tutte queste operazioni dovessero concretizzarsi, la rosa nerazzurra potrebbe presentarsi più giovane, ma con una qualità in potenza decisamente superiore. Frattesi e Calhanoglu rappresentano i principali indiziati a lasciare Milano, ma i nomi in entrata sono affascinanti e potrebbero davvero alzare l’asticella.