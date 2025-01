Lukaku, altro che critiche: quanti punti ha portato al Napoli il bomber – Serieanews

Romelu Lukaku respinge al mittente tutte le critiche: quanti punti ha portato al Napoli il bomber belga

Una rincorsa breve, il passettino prima di calciare e la conclusione centrale dopo aver visto Di Gregorio tuffarsi. Minuto 69, è il gol del 2-1 del Napoli contro la Juventus per la rimonta completata dagli azzurri. E sarà anche la rete del successo per i partenopei che hanno conquistato la settima vittoria consecutiva e confermato la leadership in campionato in attesa dell’Inter.

Insomma una serata da incorniciare per gli oltre 50mila tifosi presenti al Maradona che hanno assistito dal vivo ad una prova di grande carattere di Anguissa e compagni, con un secondo tempo a dir poco strepitoso. Proprio il camerunense ha segnato il gol del pareggio poi, come ricordato, la rete di Lukaku su calcio di rigore assegnato per fallo di McTominay.

Secondo gol consecutivo per il centravanti belga, quindi, che sale a quota nove nella classifica marcatori. Un bottino importante per il numero 11 che sta dimostrando con i fatti quanto sia decisivo.

Le statistiche di Lukaku: quanti punti conquistati con i suoi gol

Se ci atteniamo alle sole reti decisive, Romelu Lukaku con i suoi gol ha portato al Napoli ben otto punti. Due contro il Parma, nella gara d’esordio del bomber belga con la maglia azzurra nella rimonta da batticuore contro i Ducali arrivata nei minuti finali di gara. Proprio il gol del numero 11 – del momentaneo 1-1 – diede il via alla rimonta azzurra.

Altri due, pesantissimi, nella sfida contro la Roma: di Lukaku il gol vittoria contro i giallorossi che condannò Claudio Ranieri alla sconfitta. Decisivo, il bomber belga, anche contro l’Atalanta: siamo arrivati a sette giorni fa, alla supersfida contro la Dea in un match d’altissima classifica.

Anche in questo caso, rimonta azzurra, con il gol pesantissimo di Lukaku del 3-2 finale con un colpo di testa chirurgico e letale a battere Carnesecchi e mandare in estasi i tantissimi tifosi azzurri presenti al Gewiss Stadium. Ovviamente, da considerare c’è anche il rigore calciato e realizzato ieri, quello del 2-1 finale, sicuramente uno dei più pesanti.

Lukaku, non solo gol: 18 i punti portati al Napoli

Bomber spietato, Lukaku è anche un magnifico uomo squadra, una peculiarità che tanto piace ad Antonio Conte tanto da averlo voluto a tutti i costi in azzurro. Ed il belga, oltre ai gol, sta ripagando i tifosi azzurri con una grande mole di lavoro per i compagni ma anche con assist pesantissimi.

Se, infatti, contiamo anche i passaggi decisivi vincenti, beh, allora Lukaku è stato decisivo in ben 18 dei 53 punti conquistati dal Napoli che diventano 21 se consideriamo anche l’incidenza della sua prestazione contro il Cagliari nel 4-0 finale degli azzurri: un gol e due assist per Big Rom, compreso quello dell’1-0 che ha aperto le danze.

Detto dell’incidenza contro il Parma, un gol e due assist contro il Como nel 3-1 rifilato ai lariani, per ben tre punti che portano per intero la sua firma. Contro il Milan tutti ricordano il gol strepitoso al 5′ ad aprire le marcature: anche in questo caso, si può contare un punto messo in cascina.

Tre i punti contro la Roma con il gol partita realizzato mentre la rete del momentaneo 1-1 contro l’Udinese (gara poi terminata 3-1) vale un punto conquistato. Assist dell’1-0 e gol contro la Fiorentina per un’incidenza di tre punti portati a casa a cui vanno aggiunti i sei delle ultime due gare, i big match contro Atalanta e Juve.

Lukaku, poi, quando vede la maglia della Juventus è un po’ come il colore rosso per il toro: insieme ad Amadei, è l’unico ad aver segnato ai bianconeri con tre maglie diverse: Inter, Roma e da ieri anche Napoli.