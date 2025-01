Milan scatenato: dopo Walker Ibra spende 40 milioni ed accontenta Conceicao – Serieanews

Il Milan prova a raddrizzare la stagione con il mercato: pronti 40 milioni

Il Milan sta cercando faticosamente di uscire dalla zona grigia in cui è piombato fin dall’inizio di questa stagione. Il campionato dei rossoneri, fin qui, è stato più altalenante che un giro sulle montagne russe ed il cambio di tecnico – da Paulo Fonseca a Sergio Conceiçao – non ha prodotto il ribaltone che tutti si aspettavano.

Certo, è arrivata la vittoria della Supercoppa italiana con una doppia rimonta su Juve ed Inter ma in campionato i rossoneri sono sesti dopo la rocambolesca vittoria contro il Parma nel lunch match domenicale. Il tecnico lusitano, dopo la sconfitta contro la Juventus in campionato, arrivata nel turno precedente, ha lanciato un vero e proprio allarme.

Servono rinforzi, chiesti a gran voce dal tecnico in vista del prosieguo della stagione. Ecco perché impazza intanto il mercato, con la dirigenza di via Aldo Rossi impegnata alacremente nel tentativo di accontentare i desiderata dell’ex Porto. Il primo squillo è stato già emesso intanto: ufficializzato Kyle Walker, terzino destro proveniente dal Manchester City che ha scelto la maglia 32 in onore dell’ex David Beckham.

Milan, all-in su Gimenez: il piano di Ibrahimovic

Sistemata la corsia laterale, con un rinforzo resosi necessario a maggior ragione dopo l’infortunio di Emerson Royal – ma era ugualmente in uscita – il Milan sta ora provando a rinforzare l’attacco. Morata, fin qui, ha segnato sei gol tra campionato (cinque) e Champions League, altrettanti quelli di Abraham (due in Serie A e Champions League, uno in Supercoppa e Coppa Italia).

Un bottino giudicato insufficiente dal Conceiçao che vuole rinforzi in quel reparto. E così è ritornato in auge un vecchio pallino di casa Milan, quel Santiago Gimenez già trattato la scorsa estate salvo poi virare proprio su Morata per le richieste del Feyenoord. Il messicano, nel frattempo, ha continuato a segnare a ripetizione.

Ben 13 gol tra Eredivisie (sette), Champions League (quattro per una media perfetta di un gol a partita) Coppa d’Olanda (due) per il bomber americano che il Feyenoord continua a valutare 40 milioni di euro. Già rispedita al mittente dal club di Rotterdam la proposta da 30 milioni ma il Milan continua a trattare.

Ibra ha già incassato il sì del calciatore, ha un alleato dalla sua parte, ed è pronto a far leva sulla volontà del centravanti per convincere il Feyenoord a più miti consigli. Come? Con l’inserimento di bonus nella trattativa perché in via Aldo Rossi hanno capito come Gimenez possa essere la chiave dare una sterzata alla stagione rossonera.