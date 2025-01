Esonero Thiago Motta, contattato il nuovo tecnico: non è italiano

Esonero Thiago Motta, il nuovo tecnico è stato già contattato: non è italiano

Quinto posto in classifica con 37 punti, ben 16 in meno del Napoli capolista, due da recuperare sulla quarta piazza, ultima a regalare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Appena otto vittorie in 22 giornate e la possibilità di vedersi scavalcati dalla Fiorentina se i Viola dovessero vincere la gara di recupero contro l’Inter.

Il cammino della Juventus non si può certo dire positivo, anzi. Fin qui la stagione è stata decisamente deludente per i bianconeri che sono reduci dalla prima sconfitta in campionato nel big match contro il Napoli. Sembrava dovesse essere la gara giusta per il riscatto, per dare continuità dopo la vittoria contro il Milan ed invece il secondo tempo del Maradona è stato disastroso, con nessun tiro in porta.

Una situazione che di certo non può soddisfare i dirigenti alla Continassa. D’altronde in questo momento la Juve sarebbe fuori dalla prossima edizione della Champions League, un traguardo che viene considerato l’obiettivo minimo per la dirigenza bianconera.

Juve, mercato poderoso: Motta sarà monitorato

In estate il calciomercato della Juve è stato davvero brillante, con oltre 150 milioni di euro spesi: da Douglas Luiz a Koopmeiners e Thuram per il centrocampo fino a Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao esterni offensivi oltre a Di Gregorio e Kalulu in difesa.

Ciò nonostante, la dirigenza è intervenuta in modo massiccio sul mercato invernale per colmare le falle che si sono aperte nel corso della stagione: Alberto Costa, l’investimento più oneroso di gennaio, a rinforzare la corsia difensiva destra, poi Renato Veiga e Kolo Muani in prestito.

Una rosa che sembra decisamente all’altezza: ecco perché d’ora in poi anche Thiago Motta sarà monitorato, con il suo operato sotto la lente di ingrandimento. Il tecnico, infatti, non ha convinto per alcune scelte, sia di natura tattica che nella lettura delle partite. Ed anche la gestione di Vlahovic non convince appieno.

Juve, c’è il nome del sostituto di Motta

Ecco perché se al momento non si parla apertamente di esonero, la dirigenza bianconera ha iniziato a guardarsi intorno qualora la situazione dovesse precipitare. E dalla Francia rimbalza una notizia davvero clamorosa. Stando a quanto afferma L’Equipe, infatti, la Juve avrebbe contattato Xavi Hernandez, attualmente libero dopo l’esperienza al Barcellona.

Si tratta di un tecnico giovane ma già con una discreta esperienza per aver guidato i blaugrana, con una filosofia votata all’attacco. Al momento, è bene chiarirlo, si tratta solo di voci non confermate tantomeno smentite ma di certo c’è che la panchina della Juve inizia a traballare.