Inter, Marotta fa cassa: pronte due cessioni, la posizione di Inzaghi – Serieanews

In casa Inter prosegue il mercato, sia in entrata che in uscita: pronte due cessioni, Marotta fa cassa

Con 50 punti in classifica, l’Inter sta vivendo una stagione entusiasmante, ma la concorrenza è agguerrita. I nerazzurri sono secondi in Serie A, a solo tre lunghezze dal Napoli capolista, ma con una partita in meno rispetto agli azzurri. Un vantaggio che, se sfruttato a dovere, potrebbe rimettere tutto in gioco.

Mentre la squadra di Simone Inzaghi continua a macinare risultati positivi, la sensazione è che, per puntare al titolo, qualcosa nel mercato invernale debba accadere. E così, il calciomercato entra nel vivo, con l’Inter pronta a intervenire per rinforzare una rosa che già oggi sembra completa ma che ha ancora qualche punto debole.

Il mercato di gennaio: rinforzi in difesa e cessioni in vista

Inzaghi è chiaro nelle sue richieste: rinforzi, soprattutto in difesa, dove la rosa appare più corta. La coperta è tirata, e l’allenatore nerazzurro sa bene che, per puntare a traguardi alti, servono alternative affidabili in ogni reparto.

Con Darmian e Carlos Augusto che si sono già adattati a giocare in più ruoli, l’obiettivo per l’Inter potrebbe essere quello di aggiungere un altro difensore centrale, magari per dare respiro a Acerbi, il cui rendimento in questa stagione è ancora da monitorare con attenzione, visti i tanti infortuni.

La scelta dipenderà molto dalle prossime settimane, in particolare dalle risposte che arriveranno da Francesco Acerbi, che potrebbe anche rivelarsi un elemento centrale nella strategia di mercato.

Nel frattempo, il reparto offensivo potrebbe essere soggetto a modifiche. Marco Arnautovic sta trovando sempre meno spazio, e la sua permanenza all’Inter è messa in discussione, considerando anche il poco impiego che sta ricevendo. La cessione dell’austriaco, a meno di sorprese, potrebbe aprire nuovi scenari.

Tuttavia, la vera novità in casa Inter riguarda le cessioni. Due nomi in particolare sembrano destinati a lasciare Milano: Tajon Buchanan e Facundo Palacios. Il canadese, acquistato l’inverno scorso, non ha trovato spazio a causa di un lungo infortunio e di una concorrenza agguerrita.

Le sue ambizioni, che inizialmente lo vedevano protagonista, sono state accantonate per forza di cose. Ora, con il mercato di gennaio alle porte, Buchanan potrebbe cercare la continuità altrove. Diverse squadre italiane ed estere, tra cui Torino, Ajax, Fiorentina e Villarreal, hanno mostrato interesse per l’esterno. L’Inter sta valutando le opzioni: in caso di prestito, si preferirebbe una destinazione all’interno della Serie A, ma non si esclude una cessione a titolo definitivo.

Anche Palacios sembra destinato a partire. Il suo prestito al Monza è sempre più probabile, aprendo la porta a un’altra valutazione delle necessità del club. La partenza di entrambi i giocatori potrebbe liberare risorse sia finanziarie che tattiche, con l’Inter che potrebbe sfruttare l’occasione per rinforzare ulteriormente il proprio organico.

Cosa aspetta l’Inter: un mercato che può fare la differenza

Se la situazione attuale sembra abbastanza chiara, l’equilibrio tra acquisti e cessioni potrebbe essere decisivo per l’Inter. Con Buchanan e Palacios pronti a lasciare la squadra, l’Inter ha la possibilità di fare operazioni mirate: un difensore per completare la rosa e forse un esterno che possa aggiungere qualità e versatilità alla squadra. E poi c’è sempre la questione Arnautovic, il cui futuro a Milano sembra incerto.

La domanda che tutti si pongono è: sarà il mercato di gennaio a sancire la definitiva rincorsa allo scudetto? Con la competizione che si fa più serrata, Inzaghi sa che la rosa va adeguata, e qualche innesto potrebbe davvero fare la differenza. Sarà interessante vedere come la società si muoverà, anche alla luce delle scelte di Acerbi e delle altre valutazioni in corso.

E, chissà, magari queste mosse potrebbero diventare il punto di svolta per un’Inter che non ha intenzione di fermarsi.