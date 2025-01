Mbappé cancella Cristiano Ronaldo: il dato clamoroso che esalta il francese – Serieanews

Kylian Mbappé cancella Cristiano Ronaldo: il dato del francese è davvero pazzesco

La scorsa estate, un sogno che sembrava destinato a restare tale è diventato realtà: Kylian Mbappé è arrivato al Real Madrid, portando con sé non solo la sua straordinaria classe, ma anche una pressione da campione del mondo e uno status già consolidato tra i grandi del calcio mondiale.

Oggi, a metà stagione, la squadra di Carlo Ancelotti è in testa alla Liga con 49 punti, 4 in più dell’Atletico Madrid e 7 sopra il Barcellona. Un inizio solido, che lascia presagire che questa squadra non voglia fermarsi a metà strada. E se uno dei principali artefici di questo cammino fosse proprio l’attaccante francese, la sua stagione ha già qualcosa di speciale.

Il numero 7 del Real Madrid non è solo uno dei volti nuovi di questo ciclo, ma si sta già inserendo tra i protagonisti assoluti, tanto da essere paragonato a leggende del club. E uno dei confronti che non manca mai quando si parla di Mbappé è quello con un altro fenomeno che ha fatto la storia del Madrid: Cristiano Ronaldo.

Ma come si comportano i numeri di Mbappé se li mettiamo a confronto con quelli di Ronaldo alla sua prima stagione a Madrid?

Un confronto che incuriosisce: Mbappé vs Ronaldo

La stagione 2009/2010, quando Cristiano Ronaldo si trasferì al Real Madrid dal Manchester United, è ancora oggi un capitolo memorabile nella storia recente del club. L’attaccante portoghese segnò 33 gol in tutte le competizioni, un debutto da capogiro che pose immediatamente le basi per quella che sarebbe diventata una carriera leggendaria al Bernabéu.

Ma cosa sta facendo Mbappé nella sua prima stagione? Finora, il talento francese ha messo a segno 22 gol in Liga e in Champions League, con un ritmo che non accenna a rallentare. E se guardiamo ai numeri, l’attaccante classe ’98 è in piena corsa per superare il bottino di Cristiano Ronaldo, che nella stagione 2009/2010 aveva toccato quota 33 gol.

In proiezione, Mbappé potrebbe addirittura superare Ronaldo, un segno che le sue capacità realizzative non sono solo una promessa, ma una solida realtà.

Anche se le comparazioni tra i due sono affascinanti, è importante tenere conto delle differenze: Ronaldo giocava in un sistema completamente diverso, con un gruppo più in fase di costruzione, mentre Mbappé è inserito in una squadra già solida e con una mentalità vincente. La pressione che ha vissuto Ronaldo, quindi, non è la stessa di quella che affronta oggi il francese, ma i numeri restano impressionanti da entrambi i lati.

Il futuro è nelle mani di Mbappé?

Con una stagione che si preannuncia ancora lunga e intensa, la domanda sorge spontanea: Mbappé riuscirà a fare ancora di più rispetto a quanto ha fatto Cristiano Ronaldo nella sua prima annata al Real Madrid? E, soprattutto, riuscirà a mantenere questo livello per anni, come ha fatto il portoghese?

È troppo presto per dirlo, ma una cosa è certa: la sua partenza al Real Madrid non lascia dubbi: il ragazzo è destinato a fare la storia del club. Quello che possiamo dire con certezza è che il futuro dei Blancos è più che mai nelle sue mani, e il suo impatto potrebbe rivelarsi ancora più decisivo di quanto si potesse immaginare.

Sarà interessante vedere come questa stagione si svilupperà e se Mbappé riuscirà a confermare il suo incredibile potenziale. Un’altra stagione da record, o un’altra leggenda del club che fa capolino nel Real Madrid? Questa sfida tra il presente e il passato non è solo un gioco di numeri: è la nuova era del Madrid che si sta scrivendo, e Mbappé potrebbe essere il prossimo grande capitolo.