Inter, Inzaghi chiede e Marotta risponde: assalto ad una stella ma c’è un doppio problema – Serieanews

L’Inter si muove sul mercato in vista del futuro: Marotta si fionda sul calciatore ma c’è un doppio problema

Con la stagione in corso che vede l’Inter saldamente al secondo posto con 50 punti, a soli tre dalla capolista Napoli ma con una partita in meno, nonostante il mercato di gennaio aperto, la dirigenza nerazzurra ha già in mente le mosse per il futuro.

L’Inter è una delle squadre più attive sul fronte mercato, e anche se la concentrazione è sulla corsa allo scudetto, la società sta preparando il terreno per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Un obiettivo su cui la dirigenza nerazzurra, con il supporto di Simone Inzaghi, sta puntando da un po’ è il talento argentino Nico Paz, un giovane che sta facendo impazzire mezzo continente.

Il classe 2004 del Como ha infatti attirato l’attenzione di tanti club europei, e l’Inter, grazie anche alla solida connessione del vicepresidente Javier Zanetti con la famiglia Paz, è in prima fila per cercare di portarlo a Milano. La notizia che si fa sempre più concreta è che l’Inter ha intensificato il pressing per acquistare il ragazzo, che potrebbe diventare una pedina fondamentale per il futuro.

L’assalto a Nico Paz: tra sogni interisti ed ostacoli concreti

Le qualità di Nico Paz sono sotto gli occhi di tutti: la sua tecnica sopraffina, il passo elegante e le giocate che sembrano già quelle di un top player hanno conquistato tutti, dai tifosi agli osservatori. Non è quindi un caso che siano già in tanti a volerlo: l’Arsenal ha recentemente inviato un emissario per visionarlo dal vivo durante la partita contro l’Atalanta, in cui Paz ha segnato il suo quinto gol in campionato, dimostrando ancora una volta il suo talento cristallino. Tuttavia, nonostante l’interesse dei Gunners, l’Inter sembra la squadra più determinata a chiudere l’affare.

Un fattore che gioca a favore dei nerazzurri è la connessione personale che lega Zanetti e la famiglia di Paz. Il vicepresidente nerazzurro ed il padre del calciatore, infatti, hanno giocato insieme nella nazionale argentina e sono amici di lunga data.

Recentemente, Zanetti è stato avvistato a cena con il padre di Nico, Pablo Paz, insieme ad altri ex campioni argentini come Walter Samuel e Nicolas Burdisso. Il legame tra le due parti potrebbe rivelarsi determinante per il buon esito della trattativa, anche se non tutto è così semplice.

Infatti, ci sono due problemi concreti che l’Inter dovrà affrontare se vorrà portare a Milano il giovane fantasista. Il primo è che il Real Madrid detiene il 50% del cartellino di Paz, oltre a un’opzione di recompra fissata a 12 milioni. Nonostante la situazione attuale della squadra spagnola, ricca di talenti offensivi, non è detto che i Blancos siano disposti a lasciar partire il ragazzo, soprattutto visto il suo potenziale. Se il Real dovesse esercitare il diritto di recompra, l’Inter potrebbe vedersi chiudere la porta in faccia.

Inter-Paz, un futuro incerto: la posizione del Como

Il secondo ostacolo, non meno rilevante, è il Como, che sembra intenzionato a diventare l’unico proprietario del cartellino di Paz. Dopo averlo acquistato per 6 milioni lo scorso agosto, la società lombarda potrebbe decidere di pagare altri 15 milioni per riscattare la metà del cartellino posseduta dal Real Madrid, diventando così gli unici proprietari del giocatore.

In tal caso, la trattativa per portare Paz all’Inter potrebbe diventare più complicata, soprattutto se il Como decidesse di tenerlo in rosa per puntare alla promozione in Serie A e magari a un obiettivo europeo.

In sintesi, il sogno dell’Inter di mettere le mani su Nico Paz è ancora lontano dall’essere realtà, ma la strategia per battere la concorrenza è già in atto. Inzaghi e Marotta sono al lavoro, consapevoli che, se riusciranno a superare questi ostacoli, il ragazzo potrebbe davvero essere una grande aggiunta al futuro della squadra. Il legame con Zanetti e la forte volontà della società sembrano poter fare la differenza, ma tutto dipenderà dalla decisione del Como e dalla mossa del Real Madrid.

Riuscirà l’Inter a superare le difficoltà e ad assicurarsi il talento argentino? La strada è ancora lunga, ma di certo il calciomercato in arrivo riserverà ancora molte sorprese