Classifica Champions, che sorpresa: in testa ci va un’italiana

La classifica per expected points premia una squadra italiana, anche piuttosto a sorpresa: vi spieghiamo bene di cosa si tratta

Se c’è una cosa che il calcio ci insegna, è che i numeri non mentono, ma spesso raccontano storie diverse rispetto a quelle che vediamo sul campo.

E la classifica degli Expected Points (xPTS) della “nuova Champions League” ci offre una prospettiva interessante su come sarebbe dovuto andare il maxi-girone, al di là dei punti effettivamente conquistati. Lo studio l’ha proposto Francesco F. Pagani, osservatore e match analyst che propone su Facebook un blog molto seguito con spunti sempre interessanti. Come questo qui, che premia proprio una squadra italiana.

Chiaramente, gli Expected Points sono un indicatore che ha più valore su campioni di partite più ampi. Dopo sole 7 giornate, la variazione tra xPTS e punti reali può essere influenzata da episodi, arbitraggi, momenti chiave e casualità. Tuttavia, offre uno spunto interessante per valutare le prestazioni delle squadre, separando il merito dal risultato, ancorché puramente indicativo. Ma i dati che emergono sono molto interessanti.

Secondo il modello di xGscore.it, a comandare questa particolare classifica è l’Atalanta, che con 17,1 xPTS si piazza al primo posto, davanti a colossi come Liverpool (16,7) e Bayern Monaco (15,7). Un dato che conferma come la squadra di Gian Piero Gasperini abbia prodotto un gioco di qualità, creando occasioni sufficienti per ottenere più punti di quelli realmente raccolti.

Tuttavia, proprio il confronto tra punti attesi e punti effettivi evidenzia un piccolo rammarico per la Dea: ha ottenuto 3,1 punti in meno di quelli che avrebbe meritato.

Le altre italiane: tra over e under performance

Se l’Atalanta può sentirsi “tradita” dal risultato finale rispetto alla mole di gioco espresso, le altre italiane mostrano scenari diversi. L’Inter, che ha chiuso la fase a gironi con ottimi risultati, scende al 14° posto per xPTS (11,3), ben 4,7 in meno rispetto ai punti realmente totalizzati. Questo significa che i nerazzurri hanno capitalizzato al massimo le loro occasioni, andando oltre le aspettative.

Ancora più marcata la situazione del Milan, che in questa classifica virtuale si ferma al 17° posto con 10 xPTS, ma ha conquistato 5 punti in più di quelli previsti dal modello. Questo conferma la capacità dei rossoneri di essere concreti nei momenti decisivi, anche se la loro produzione offensiva avrebbe suggerito risultati meno brillanti.

Situazione opposta invece per il Bologna, che con 8 xPTS avrebbe dovuto raccogliere 3 punti in più rispetto a quelli effettivamente conquistati. Un segnale di come la squadra di Thiago Motta abbia giocato con merito, ma sia stata punita da episodi sfortunati o da una scarsa efficacia sotto porta.

La Juventus, infine, è la peggiore tra le italiane in questa speciale classifica: con 7,9 xPTS, sarebbe appena 26ª, totalizzando ben 4,1 punti in più rispetto a quelli attesi. Una performance che sottolinea l’efficacia bianconera nel massimizzare le opportunità, anche a fronte di un volume di gioco meno brillante rispetto ad altre big europee.

Guardando al di fuori del panorama italiano, il Lille è la squadra che ha massimizzato al meglio il proprio rendimento: con un incredibile +6,1 rispetto agli xPTS, ha raccolto molti più punti di quelli che avrebbe dovuto ottenere. Un esempio di grande cinismo e capacità di sfruttare ogni minima occasione.