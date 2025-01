Zaniolo va in un’altra big di A, è quasi fatta: tre motivi dietro la scelta – ESCLUSIVA

Nicolò Zaniolo sta per lasciare l’Atalanta per un’altra squadra del nostro campionato: vi spieghiamo cosa sta succedendo

Nicolò Zaniolo sembra aver già terminato la sua esperienza all’Atalanta, o almeno questo è quello che vorrebbe lui.

Arrivato in estate dal Galatasaray in prestito con obbligo di riscatto condizionato al 60% delle presenze, la situazione si sta rivelando più complicata del previsto. Il problema principale non sono tanto le presenze, che comunque colleziona, ma il minutaggio ridotto.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, Zaniolo si aspettava più spazio e un ruolo più centrale nel progetto tecnico di Gasperini, che invece lo sta relegando a spezzoni di partita, spesso inferiori ai 15 minuti. Un impiego che il giocatore non considera adeguato al suo valore e alle sue ambizioni.

Eppure, nonostante le occasioni limitate, i numeri di Zaniolo non sono affatto negativi: 2 gol e 2 assist, prodezze determinanti per la classifica della Dea, come ad esempio il gol nel recupero contro il Cagliari.

Zaniolo verso la Fiorentina: i motivi dietro questa scelta

Tuttavia, la voglia di cambiare aria sembra ormai una certezza: su di lui c’è la Fiorentina che, stando a quanto ci risulta, con ottime probabilità chiuderà l’affare in tempi brevi. Ci sono tre motivi principali che spingono Zaniolo verso una nuova destinazione.

Il minutaggio ridotto e la delusione Atalanta – Zaniolo si aspettava un impiego maggiore, Gasperini gli aveva assicurato fiducia, ma alla prova dei fatti l’ex Roma ha avuto meno spazio di quanto preventivato. Se a inizio stagione sembrava destinato a ritagliarsi un ruolo importante, con il passare dei mesi il suo minutaggio è rimasto troppo basso per le sue ambizioni. Il giocatore non vuole più accontentarsi di un ruolo marginale e sta valutando alternative che gli garantiscano più continuità in campo.

La voglia di riconquistare la Nazionale – Uno degli obiettivi principali di Zaniolo è quello di tornare stabilmente nel giro della Nazionale. Con il poco spazio concessogli a Bergamo, le possibilità di convincere Spalletti si riducono drasticamente. Per questo motivo, l’idea di trasferirsi in un club che lo consideri un titolare e gli dia fiducia è sempre più concreta. – Uno degli obiettivi principali di Zaniolo è quello di tornare stabilmente nel giro della Nazionale. Con il poco spazio concessogli a Bergamo, le possibilità di convincere Spalletti si riducono drasticamente. Per questo motivo, l’idea di trasferirsi in un club che lo consideri un titolare e gli dia fiducia è sempre più concreta. La Fiorentina, che in quella posizione aveva provato a prendere Man , potrebbe essere la destinazione ideale: il club viola è alla ricerca di un profilo come il suo e l’interesse è reciproco.

L’Atalanta ha già altri piani – Se Zaniolo vuole cambiare aria, anche l’Atalanta non sembra opporsi più di tanto. Gasperini e la dirigenza bergamasca stanno già valutando alternative in quel ruolo: – Se Zaniolo vuole cambiare aria, anche l’Atalanta non sembra opporsi più di tanto. Gasperini e la dirigenza bergamasca stanno già valutando alternative in quel ruolo: si parla di nomi come Raspadori, Maldini e addirittura Cherki come possibile colpo da sogno. La Dea ha bisogno di sfoltire e la cessione immediata di Zaniolo eviterebbe anche l’obbligo di riscatto, permettendo al club di risparmiare e investire su altri obiettivi.

A facilitare l’operazione ci sarebbe anche un aspetto contrattuale: il Galatasaray potrebbe riprendersi Zaniolo per poi girarlo direttamente alla Fiorentina con una formula simile a quella attuale. Il club turco ha ancora il pieno controllo sul futuro dell’ex Roma e potrebbe sfruttare la situazione per piazzarlo in un club che gli garantisca più minutaggio e valorizzazione.

I prossimi giorni saranno decisivi, ma l’addio di Zaniolo all’Atalanta sembra sempre più probabile. Il futuro sta per tingersi di viola, con la Fiorentina pronta a rilanciare un talento che non vuole più essere una semplice comparsa.