Fiorentina, Palladino riparte col botto: ora 3 o 4 colpi di mercato

La serata dell’Olimpico resterà impressa nella memoria dei tifosi viola. La Fiorentina batte la Lazio e ora vuole ripartire da dove aveva lasciato. Mercato permettendo

L’Olimpico per tornare a sognare. Una vittoria sudata, conquistata con cuore e carattere contro una Lazio che, proprio come la Fiorentina, si è rivelata una delle grandi sorprese della stagione. Eppure, solo qualche settimana fa, parlare di un rilancio della squadra di Raffaele Palladino sarebbe sembrato quasi surreale.

Negli ultimi 45 giorni, la Fiorentina ha attraversato un periodo complicatissimo. Tutto è iniziato con il problema accusato da Edoardo Bove, un episodio che ha scosso l’ambiente, lasciando la squadra in uno stato di evidente smarrimento.

La vittoria arrivata subito dopo, definita da molti una vittoria “di anima”, sembrava un segnale positivo, ma è stata solo un’illusione. Da lì è iniziata una crisi profonda, una serie di partite senza vittorie che ha messo in discussione tutto: il progetto, la squadra e, soprattutto, l’allenatore.

Raffaele Palladino, da golden boy della panchina, è passato in un attimo sotto esame. Alcune voci parlavano addirittura di esonero, complici decisioni forse troppo emozionali in un momento in cui sarebbe servita una guida più lucida. E invece, proprio nel momento più buio, è arrivata una reazione: vincere contro una Lazio in grande forma non è da tutti. Questa partita può rappresentare una svolta, una chiusura simbolica del capitolo più difficile della stagione e un nuovo inizio per tornare a sognare in grande.

La stagione della Fiorentina è stata una vera e propria montagna russa. Partita sottotono, la squadra ha sorpreso tutti infilando una serie di otto vittorie consecutive, un record che resisteva dal 1960. Poi, però, è arrivato il crollo. Ora, dopo la vittoria contro la Lazio, l’obiettivo è chiaro: ritrovare quella continuità che aveva fatto innamorare i tifosi e che sembra essere l’unico modo per restare competitivi in un campionato equilibratissimo.

Fiorentina, ora il mercato: da Man a Pablo Marì, la situazione

Ma il rilancio non passa solo dal campo: sarà una settimana caldissima sul mercato per la Fiorentina. Dopo aver piazzato Michael Kayode, ceduto in Premier con una decisione anche piuttosto contestata dai tifosi, si lavora a una serie di operazioni sia in uscita che in entrata. I nomi caldi in uscita sono quelli di Cristiano Biraghi, che interessa al Napoli così come Pongracic, Jonathan Ikoné e Christian Kouamé, seguiti da diverse squadre di Serie A.

In entrata, invece, si lavora per rinforzare la difesa. L’arrivo di Pablo Marì, sempre più vicino alla firma, dovrebbe portare esperienza e solidità al reparto arretrato. Ma non finisce qui: l’obiettivo è anche trovare un esterno offensivo in grado di fare la differenza. La pista più percorribile sembra quella che porta a Dennis Man del Parma, un profilo che piace per duttilità e qualità.

Serve anche un centrocampista fisico per completare la batteria dei mediani. L’idea che sembra più solida riconduce sempre a Bryan Cristante, in uscita dalla Roma, anche se pure lì c’è il problema ingaggio che non è da sottovalutare. Ma i nomi sul taccuino di Pradè restano nascosti, con la sensazione che la matassa si sbroglierà solo verso gli ultimi giorni di mercato. Restando alla questione esterno, il sogno dei tifosi rimane Domenico Berardi, ma l’operazione appare complessa, sia per l’ingaggio elevato che per l’età (30 anni compiuti nel 2024) e i dubbi sulla tenuta fisica del giocatore.

Per Palladino, questa settimana sarà cruciale. La speranza è che i nuovi innesti, come ha già fatto ad esempio Folorunsho, possano riportare entusiasmo e freschezza in una squadra che ha dimostrato di avere grandi potenzialità, ma che ha bisogno di stabilità per tornare ai livelli visti durante la serie record. I tifosi, intanto, si godono la vittoria contro la Lazio, ma con un occhio già rivolto al mercato: la sensazione è che i prossimi giorni possano segnare un nuovo capitolo nella stagione viola.