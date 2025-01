Atalanta senza freni, colpo da 14 milioni: rinforzo da Champions per Gasp – Serieanews

L’Atalanta è senza freni sul mercato: nuovo colpo di mercato, un giovane di talento firmerà per 14 milioni

L’Atalanta sembra essere finita in secondo piano per quanto riguarda la lotta scudetto. Gli orobici hanno perso lo scontro diretto con il Napoli e sono piombati a -7 dai partenopei. Un brutto colpo per i sogni dei nerazzurri anche se Gasperini, fin dall’inizio, ha tenuto tutti con i piedi per terra: non era un obiettivo alla portata della Dea il titolo, soprattutto nei confronti dell’Inter, squadra più attrezzata.

L’Atalanta era però pronta ad approfittarne qualora l’occasione si fosse presentata. Ha lottato fin qui, è ancora nelle posizioni nobili della classifica ma probabilmente al momento è forse meglio puntare a riconfermarsi nelle prime quattro posizioni della classifica per disputare la Champions League nella prossima stagione.

In questa edizione, invece, sorteggio benevolo per i nerazzurri che sfideranno il Club Brugge in un Derby per quanto riguarda l’aspetto cromatico delle maglie. In Serie A, invece, sfida al Torino nel prossimo turno di campionato. Se la squadra, reduce dal pari prestigioso contro il Barcellona, lavora sul campo, la dirigenza è al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa.

Atalanta, colpo chiuso: nerazzurri scatenati

Gasperini ha perso Lookman proprio alla vigilia della gara di Barcellona: un problema che terrà il nigeriano lontano dai campi per almeno un mese. E contestualmente è ormai alla porta di uscita Nicolò Zaniolo che nella prima parte di stagione non ha incantato a Bergamo. L’ex centrocampista ancora di proprietà del Galatasaray passerà alla Fiorentina che si accollerà gli stessi termini di accordo stipulati dai nerazzurri con la società di Istanbul.

E così, con Lookman infortunato e Zaniolo in uscita, nonostante un reparto offensivo numericamente completo, hanno indotto gli orobici a fiondarsi sul mercato per poter rinforzare ulteriormente la rosa. E così accordo raggiunto con uno dei calciatori italiani più talentuosi, Daniel Maldini.

Il figlio d’arte si trasferisce dal Monza ultimo in classifica all’Atalanta terza, in un ambiente ideale per i giovani che devono crescere per mostrare il loro talento definitivamente. L’accordo tra le due società è stato già raggiunto: a Bergamo andrà in cambio di 14 milioni di euro di cui sette finiranno nelle casse del Milan considerato come il club rossonero deteneva il 50% sulla futura rivendita del calciatore.

All’Atalanta invece Maldini firmerà un contratto da 1,1 milioni a stagione che sottoscriverà dopo aver superato le visite mediche. Non è escluso che possa essere già disponibile e convocato in vista della gara contro il Torino.