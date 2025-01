Milan, addio Leao? Arriva la maxi offerta, perché non sarebbe un dramma la sua cessione – Serieanews

Milan, Rafa Leao saluta? Maxi offerta clamorosa ma perché non sarebbe un dramma il suo addio

Il Milan sta attraversando una fase di transizione turbolenta, non solo sul campo, ma anche sul mercato. Con il club attualmente settimo in Serie A con 34 punti, a cinque lunghezze dal quarto posto, ma con una gara in meno rispetto alla Lazio, il cammino dei rossoneri è tutt’altro che lineare.

La stagione è stata altalenante: la partenza sotto la guida di Paulo Fonseca non è riuscita a dare quella spinta decisiva, e l’arrivo di Sergio Conceição alla fine di dicembre non ha ancora prodotto quella stabilità che ci si aspettava. Il Milan sembra essere in una fase di ricerca, non solo di risultati, ma anche di nuove soluzioni.

Nel frattempo, la dirigenza rossonera è molto attiva sul mercato, cercando rinforzi e, allo stesso tempo, preparando alcune cessioni. Zlatan Ibrahimovic ha messo nel mirino Santiago Gimenez, il giovane attaccante del Feyenoord, che sembra essere il grande obiettivo per rinforzare l’attacco.

Ma non finisce qui: Álvaro Morata, arrivato la scorsa estate dal Atlético Madrid, è ormai pronto a lasciare il club rossonero per il Galatasaray. Le voci di mercato non smettono di rincorrersi, ma un’offerta inattesa è arrivata sulla scrivania del club: quella dell’Al-Nassr, squadra saudita club allenato dall’ex Stefano Pioli ed in cui milita Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr e l’offerta per Leao: 85 milioni sul piatto

L’Al-Nassr ha messo sul piatto una cifra che ha messo in allerta molti. L’offerta per Rafael Leao era iniziata con una base di 70 milioni di euro, ma è rapidamente arrivata a toccare gli 85 milioni.

Un tentativo, quello del club saudita, che ha cercato di sfruttare la connessione di Jorge Mendes, che è sia l’agente di Leao, sia di Cristiano Ronaldo e Sergio Conceição, per convincere il Milan a cedere il suo talento portoghese. L’Al-Nassr, in cerca di rinforzi offensivi, aveva già tentato di ingaggiare Kaoru Mitoma dal Brighton, ma senza successo. Leao, con la sua velocità, tecnica e capacità di incidere, era il profilo perfetto per i sauditi.

Tuttavia, la risposta del Milan è stata chiara e senza ambiguità: Leao non si tocca. Il club rossonero ha alzato un muro, impedendo qualsiasi trattativa. La decisione non è tanto legata al valore assoluto del giocatore, ma al momento delicato che sta vivendo la squadra.

Con un campionato ancora da giocare, una qualificazione alla Champions League da inseguire e un allenatore che sta cercando di imprimere la sua filosofia, cedere Leao ora sarebbe troppo rischioso. Il Milan non vuole trovarsi in difficoltà, soprattutto senza il tempo necessario per trovare un sostituto all’altezza.

Addio Leao, dramma o vantaggio?

Nonostante il grande talento di Rafael Leao, la sua cessione non rappresenterebbe un dramma assoluto per il Milan. È vero che il portoghese ha spesso mostrato lampi di classe cristallina, ma ha anche faticato a mantenere una costanza nelle sue prestazioni. Le sue ultime uscite, infatti, non sono state delle più brillanti.

Contro il Parma, Leao è stato sostituito già al 45′, un segnale chiaro di come il suo contributo alla partita non fosse all’altezza delle aspettative. Una settimana più tardi, contro la Dinamo Zagabria in Champions League, la sua prestazione è stata tra le più deludenti, al punto che molti lo hanno considerato uno dei peggiori in campo.

Questi alti e bassi, purtroppo, non sono una novità nel percorso di Leao al Milan, dove la sensazione di un talento spesso sotto-utilizzato o fuori fase è diventata una costante. In un momento di incertezze, con il Milan che sta cercando di rialzarsi e tornare competitivo in campionato e in Europa, 85 milioni di euro potrebbero anche rappresentare una cifra per poter “rilanciare”.

Con questa somma, il club potrebbe investire in un sostituto all’altezza, magari puntando su un profilo che offra quella continuità che Leao fatica a garantire. La forza del mercato e la capacità della dirigenza rossonera di reinvestire questa cifra potrebbero permettere al Milan di rimanere competitivo, senza subire il colpo definitivo dalla partenza del suo attaccante portoghese.

Non sarebbe quindi un addio disastroso. Se ben gestito, il Milan potrebbe anche trarre beneficio da questa cessione, investendo su giocatori che, pur non avendo la stessa esplosività di Leao, potrebbero apportare maggiore equilibrio e continuità al progetto rossonero. Per il Milan, l’importante sarà prendere la giusta decisione, tenendo presente che il futuro è fatto di scelte strategiche, più che di singoli individui.