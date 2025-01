Roma, sorpresa per la panchina: può liberarsi il big che piace a Ranieri

La Roma guarda al futuro e Ranieri ha un nome in mente per la panchina giallorossa. Un colpo che potrebbe concretizzarsi grazie a un intreccio di eventi imprevisti

Cosa riserverà il futuro alla Roma? Da quando Claudio Ranieri ha preso il timone della squadra come traghettatore, il club ha intrapreso una fase di profonda riflessione su chi sarà il prossimo allenatore.

Ranieri, che a giugno lascerà la panchina per un ruolo dirigenziale, non ha mai nascosto di voler dare una mano nella scelta del suo successore. Di nomi ne sono circolati tanti, alcuni più plausibili altri meno, ma uno in particolare sembra essere quello che più lo affascina.

Un’idea che, fino a qualche tempo fa, poteva sembrare un sogno difficile da realizzare. Ma gli eventi recenti potrebbero aprire scenari impensabili. E stavolta, il destino potrebbe giocare a favore dei giallorossi.

Non è un segreto che Ranieri nutra una grande ammirazione per Gasperini. In una conferenza stampa di qualche mese fa, l’attuale tecnico giallorosso si è lasciato andare a parole di elogio: “Ha fatto un lavoro straordinario in questi anni, meritava di vincere molto di più”. Una frase che non suona casuale, soprattutto se si considera che, in quei giorni, già si parlava di un interessamento della Roma per l’allenatore dell’Atalanta.

Ranieri sta lavorando sottotraccia, sondando il terreno e preparando il campo per un’eventuale trattativa. La Roma, del resto, ha bisogno di un tecnico che sappia costruire e valorizzare una squadra giovane, ma con ambizioni europee. E chi meglio di Gasperini, maestro nel dare identità e gioco alle sue squadre?

Gasperini alla Roma: i “perché sì” di un affare clamoroso

Negli ultimi anni, Gasperini ha trasformato l’Atalanta in una delle squadre più spettacolari d’Italia. Ha portato il club bergamasco in Champions League, sfiorato trofei e costruito una realtà solida e competitiva. Ma ogni grande storia d’amore ha le sue crepe. E quella tra il tecnico torinese e la proprietà atalantina sembra arrivata a un punto decisamente complicato.

La conferenza stampa pre-Barcellona in Europa League ha evidenziato un malcontento crescente parlando del mercato dell’Atalanta che non decolla. Le sue parole, dure e dirette, non sono passate inosservate alla dirigenza. E chi segue l’Atalanta da vicino sa bene che già la scorsa estate trattenere Gasperini non è stato affatto semplice. Ora la frattura sembra più evidente che mai.

A 67 anni, il tecnico potrebbe essere davanti a una delle scelte più importanti della sua carriera: restare ancora a Bergamo con il rischio di logorarsi in un rapporto ormai incrinato, oppure cercare un’ultima grande sfida per chiudere la sua carriera con un progetto ambizioso. Ed è qui che entra in gioco la Roma

Le altre big italiane difficilmente si muoveranno su di lui: Juventus e Napoli hanno già fatto scelte precise per il futuro, mentre Inter e Milan sembrano orientati su altri profili. Così, la Roma potrebbe rimanere la destinazione ideale per il tecnico piemontese, che avrebbe finalmente la chance di sedersi sulla panchina di una grande squadra con un progetto a lungo termine.

La stagione volge al termine e la dirigenza giallorossa dovrà presto sciogliere le riserve sul nuovo allenatore. Il nome di Gasperini non è certo l’unico sulla lista: si è parlato di Carlo Ancelotti, di un clamoroso ritorno a Roma di Roberto Mancini e di altri profili internazionali. Ma l’idea di affidare la Roma a un tecnico esperto, con una chiara filosofia di gioco e una grande voglia di dimostrare ancora qualcosa, ha un fascino particolare.