Bomba da Roma: “Vi diamo la lista ufficiale per il dopo Ranieri: Sarri non c’è, gli altri…”

Chi sarà il prossimo allenatore della Roma? Ora è presto per dirlo, ma qualche nome importante è già venuto fuori in diretta radio

La notizia era nell’aria, ma adesso è ufficiale: Claudio Ranieri, attuale allenatore della Roma, ha annunciato che questo sarà il suo ultimo anno sulla panchina giallorossa. Non una sorpresa che l’addio era annunciato, ma c’era un po’ il “timore” che Sir Claudio alla fine decidesse di riprovarci e di restare un altro anno.

Ranieri ha confermato l’addio e si è detto disponibile a collaborare con la società nella scelta del suo successore, con una lista di nomi sul taccuino. Il quadro delle opzioni è complesso ma tra i nomi circolati, emergono alcuni dettagli che lasciano spazio a riflessioni interessanti. La famosa “lista” di Ranieri, con presenti e assenti, l’ha data Enrico Camelio in diretta a RadioRadio.

Uno dei primi nomi sulla lista è Vincenzo Montella. L’attuale allenatore della Turchia, già legato alla Roma da una lunga storia calcistica, è stato contattato dalla dirigenza, ma le trattative sembrano tutt’altro che semplici. Portarlo nella Capitale richiederebbe un significativo sforzo economico e progettuale ma soprattutto ci sarebbe da convincere l’ex Aeroplanino a rinunciare al sogno Mondiale con la Turchia; tutti elementi questi che al momento rendono l’operazione tutt’altro che scontata.

Stesso discorso anche per un altro CT. Tra i sogni dei tifosi – e dello stesso Ranieri – c’è il ritorno di Luciano Spalletti. L’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana gode di grande considerazione a Roma, ma il legame con il progetto azzurro e il prossimo Mondiale rende il suo arrivo difficilmente realizzabile, almeno a breve termine. Anche l’ex capitano Daniele De Rossi è una suggestione affascinante, nonché una possibilità che piacerebbe allo stesso Ranieri.

Tuttavia, i Friedkin sembrano meno convinti di riportarlo in società. De Rossi, pur avendo iniziato la sua carriera da allenatore con ottimi presupposti, non avrebbe al momento un sostegno unanime nella dirigenza.

Da Mancini ad Allegri: gli altri nomi accostati alla panchina della Roma

Roberto Mancini rappresenta uno dei nomi più quotati per la panchina giallorossa. La sua esperienza, il carisma e le sue vittorie lo rendevano un candidato ideale agli occhi di molti già prima che arrivasse Juric. Tuttavia, il suo ingaggio è complicato da aspetti contrattuali importanti, tra cui sicuramente l’aspetto economico che sarebbe tutto da verificare.

Altro nome emerso nei discorsi è quello di Roberto De Zerbi. Tuttavia, il tecnico italiano sembra intenzionato a proseguire la sua esperienza in Francia, al Marsiglia, allontanandosi quindi dall’orbita giallorossa. Quello del mister bresciano è un nome che intriga tutti, dai tifosi alla dirigenza allo stesso Ranieri, così come quello di Vincenzo Italiano che tanto bene sta facendo a Bologna, ma in entrambi i casi sembra essere molto difficile portarli via dalle loro attuali occupazioni.

E veniamo ai grandi assenti, ovvero coloro che sulla lista di Camelio non ci sono proprio. A partire proprio dall’ex allenatore della Lazio. Nonostante i rumors insistenti, Maurizio Sarri non è mai stato contattato dalla Roma. Lo stesso vale per Massimiliano Allegri, nonostante il suo profilo sia apprezzato per esperienza e capacità gestionale. Allegri, libero dopo la recente esperienza alla Juventus, sarebbe potenzialmente un nome di spicco per una panchina ambiziosa come quella giallorossa, ma nessuna telefonata è mai stata fatta dalla dirigenza per sondarne la disponibilità.

Con Ranieri pronto a concludere la sua avventura e con i Friedkin impegnati a scegliere il futuro della panchina, la Roma si trova davanti a una sfida cruciale per definire il prossimo capitolo della sua storia. I tifosi restano in attesa, sperando in una scelta che possa riportare i giallorossi ai vertici del calcio italiano e internazionale.