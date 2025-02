“Con Thiago Motta non si parlano più”. La rivelazione dallo spogliatoio Juve

Un retroscena piuttosto forte filtra dallo spogliatoio della Juventus: vuole andar via per via del rapporto con Thiago Motta

Nel calcio, le storie di esclusione e rilancio sono più frequenti di quanto si pensi. Basta poco: una scelta tecnica, un’incomprensione, una decisione tattica che cambia il destino di un giocatore.

A volte, un rapporto tra allenatore e calciatore si incrina a tal punto da diventare irrecuperabile. E quando succede, il finale è quasi sempre lo stesso: addio, valigie pronte e una nuova avventura altrove.

Alla Juventus, questo scenario si sta ripetendo con un giocatore che fino a poco tempo fa era considerato un pilastro del futuro bianconero. Eppure, da mesi ormai il suo minutaggio si è ridotto al minimo e il suo ruolo in squadra è diventato marginale.

A rivelare il vero motivo della sua esclusione è stato Paolo Signorelli, in diretta su TVPlay: “Tra Thiago Motta e Nicolò Fagioli non c’è alcun rapporto, rapporto zero”. Parole pesanti, che lasciano intendere come la frattura sia ormai insanabile.

Un talento cristallino, Fagioli, un giocatore che sembrava poter rappresentare il futuro della Juventus, ma che ora è sparito dai radar. Da due mesi gioca meno di dieci minuti a partita, quando gli va bene, e spesso rimane inchiodato in panchina.

Se all’inizio si pensava a un semplice momento di difficoltà, ora è chiaro che dietro c’è qualcosa di più: una decisione presa, probabilmente definitiva: appare evidente che al momento anche Fagioli rappresenti un problema per Thiago Motta, così come ad esempio Vlahovic, e le sue parole imbarazzate in conferenza stampa su entrambi ce ne danno ancora più contezza.

Thiago Motta e le parole su Fagioli: lui è ad un passo dalla Fiorentina

In conferenza stampa Thiago Motta ha risposto a precisa domanda e ha parlato proprio di lui: “Fagioli ha giocato meno degli altri, ma può cambiare la sua storia. E riesco anche a capirli, quando si gioca si è felici, quando non si gioca lo si è meno. Fa parte del gioco”.

Insomma, una tacita ammissione che qualcosa non va. A quel “può cambiare la sua storia” ormai non ci crede più nessuno, probabilmente neppure lui. Qualcosa si è rotto, qualcosa sta finendo ed è inevitabile ormai l’epilogo che tutti ci aspettiamo, in un mercato bloccato – per tanti motivi – come quello della Juve.

Il paragone con Moise Kean viene quasi naturale. Anche lui, dopo essere stato messo ai margini a Torino, ha trovato una nuova vita in maglia viola, trasformandosi in uno degli attaccanti più prolifici del campionato. E chissà che Fagioli non possa seguire lo stesso percorso, magari ritrovando quella continuità che alla Juventus sembra ormai un miraggio.

Intanto, la trattativa tra Juventus e Fiorentina entra nel vivo. Come riportato da Sky Sport, il club viola sta cercando un accordo con i bianconeri per assicurarsi il centrocampista, ma la trattativa non è semplice. La Juventus, infatti, non ha mai aperto alla possibilità di un prestito e punta solo a una cessione definitiva.

La Fiorentina valuta il cartellino di Fagioli tra i 13 e i 15 milioni di euro e sta cercando una soluzione che possa convincere la dirigenza juventina, inserendo nella trattativa un obbligo di riscatto per chiudere l’affare.