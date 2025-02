Serie A, definito il calendario: manca un dettaglio per completare tutto

Definiti anticipi, posticipi e recuperi di Serie A, oltre alla Coppa Italia: ora si attende un ultimo passaggio per completare il quadro

La Serie A ha (quasi) chiuso il cerchio. La Lega ha ufficializzato le date dei recuperi delle due gare rimaste in sospeso: Fiorentina-Inter, interrotta per il malore occorso a Edoardo Bove, si giocherà il 6 febbraio alle 20.45.

Bologna-Milan, rinviata a ottobre per l’emergenza maltempo, andrà in scena il 26 febbraio alle 18.30. Ma c’è un piccolo, ma non irrilevante, dettaglio ancora in sospeso

Le due gare da recuperare sono state calendarizzate senza ulteriori intoppi, ma la sfida del Dall’Ara resta in attesa di un verdetto europeo. Se il Milan dovesse fallire l’accesso agli ottavi di Champions League, il match contro il Bologna slitterebbe di 24 ore, passando da mercoledì 26 febbraio alle 18.30 a giovedì 27 febbraio alle 20.45.

Una variabile che dipende interamente dal cammino europeo dei rossoneri e che, inevitabilmente, incide anche sulla programmazione del finale di campionato.

Un calendario denso tra campionato e coppe

Il calendario della Serie A si incastra in un mosaico fittissimo di impegni. Oltre ai recuperi, sono stati definiti anche gli anticipi e i posticipi delle prossime giornate, che vedranno sfide cruciali sia per la corsa scudetto che per la lotta salvezza.

Tra le gare più attese spiccano Como-Juventus (7 febbraio), Milan-Hellas Verona (15 febbraio), Juventus-Inter (16 febbraio) e Roma-Monza (24 febbraio). Inoltre, la Coppa Italia entrerà nella fase clou con i quarti di finale in programma tra il 4 e il 26 febbraio, con match di cartello come Milan-Roma e Inter-Lazio.

In attesa del responso della Champions, la Lega ha fatto il massimo per incastrare le date senza stravolgere il calendario. Il Milan, dal canto suo, si trova in una situazione di incertezza che potrebbe influire sulla programmazione delle prossime settimane.

Se da un lato Conceiçao e i suoi vogliono concentrarsi sulle prossime sfide, dall’altro resta da capire se il loro cammino europeo si fermerà alla fase a gironi o proseguirà nella fase a eliminazione diretta.

L’ultimo tassello del puzzle è nelle mani del Milan e di Sergio Conceiçao, se resta ancora in sella. La Serie A attende solo un risultato per definire il quadro completo della stagione

Il quadro completo di anticipi e posticipi dalla 24ma alla 26ma giornata

24A GIORNATA 07/02/2025 Venerdì Como-Juventus 08/02/2025 Sabato 15.00 Hellas Verona-Atalanta 08/02/2025 Sabato 18.00 Empoli-Milan 08/02/2025 Sabato 20.45 Torino-Genoa 09/02/2025 Domenica 12.30 Venezia-Roma 09/02/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Parma 09/02/2025 Domenica 15.00 Lazio-Monza 09/02/2025 Domenica 18.00 Lecce-Bologna 09/02/2025 Domenica 20.45 Napoli-Udinese 10/02/2025 Lunedì 20.45 Inter-Fiorentina

25A GIORNATA 14/02/2025 Venerdì 20.45 Bologna-Torino 15/02/2025 Sabato 15.00 Atalanta-Cagliari 15/02/2025 Sabato 18.00 Lazio-Napoli 15/02/2025 Sabato 20.45 Milan-Hellas Verona 16/02/2025 Domenica 12.30 Fiorentina-Como 16/02/2025 Domenica 15.00 Monza-Lecce 16/02/2025 Domenica 15.00 Udinese-Empoli 16/02/2025 Domenica 18.00 Parma-Roma 16/02/2025 Domenica 20.45 Juventus-Inter 17/02/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Venezia

26A GIORNATA 21/02/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Udinese 22/02/2025 Sabato 15.00 Parma-Bologna 22/02/2025 Sabato 15.00 Venezia-Lazio 22/02/2025 Sabato 18.00 Torino-Milan 22/02/2025 Sabato 20.45 Inter-Genoa 23/02/2025 Domenica 12.30 Como-Napoli 23/02/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona-Fiorentina 23/02/2025 Domenica 18.00 Empoli-Atalanta 23/02/2025 Domenica 20.45 Cagliari-Juventus 24/02/2025 Lunedì 20.45 Roma-Monza