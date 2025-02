Serie A 23ma giornata, i risultati della domenica: show nel Derby, clamoroso in Roma-Napoli – SerieAnews

Serie A 23ma giornata, i risultati della domenica: grande attesa per Milan-Inter e Roma-Napoli

La 23ma giornata di Serie A si chiuderà solo domani sera con la sfida tra il Cagliari e la Lazio al momento scivolata in sesta posizione dopo i risultati delle altre avversarie. Andiamo però a vedere come si è sviluppata la domenica calcistica.

Juventus-Empoli 4-1

La Juventus risorge dopo aver visto molto da vicino l’inferno. La gara infatti si sblocca al 5′ ma è l’Empoli ad andare in vantaggio: il gol è dell’ex De Sciglio, terzino destro che probabilmente sarebbe servito a Thiago Motta vista l’emergenza. Il primo tempo si chiude con i toscani in vantaggio e la contestazione aspra e dura dei tifosi bianconeri.

Nella ripresa, però, il riscatto: in due minuti Kolo Muani la ribalta con la prima doppietta in bianconero, per il secondo e terzo gol con la maglia della Juve. Al minuto 84 Empoli in 10 per la doppia ammonizione a Maleh e nel finale la Juve dilaga: al 90′ si sblocca anche Vlahovic poi in pieno recupero, al 92′, è Conceiçao a calare il poker.

Fiorentina-Genoa 2-1

Seconda vittoria consecutiva per la Fiorentina che vola momentaneamente al quinto posto in classifica con 39 punti, in piena lotta per la Champions League. I viola fanno tutto nel primo tempo: il solito Moise Kean – in piena lotta per la classifica marcatori – impiega appena nove minuti per aprire le marcature.

Alla mezz’ora la Viola raddoppia con l’uomo più atteso, il grande ex Gudmundsson che beffa i suoi ex compagni. Il Genoa riapre la gara al 55′ con il gol di De Winter ma la Fiorentina si difende con ordine e conquista tre punti preziosissimi.

Milan-Inter 1-1

La gara più attesa, anche perché quando si parla di Derby di Milano non ci si può certo ridurre il tutto ad una gara normale. L’Inter non può perdere terreno per la lotta scudetto ma anche il Milan che vuole rientrare in corsa per la zona Champions. Gara subito intensa, in campo Walker per il Milan ed Abraham unica punta dopo l’addio di Morata.

Nella prima mezz’ora di gioco due i gol annullati all’Inter: al 7′ a Dimarco ed al 33′ a Lautaro Martinez, entrambi per fuorigioco. Sul finire del primo tempo è Reijnders a sbloccare la gara ed al 45′ è il Milan in vantaggio. Nella ripresa l’Inter parte tambureggiante ed al 64′ pareggia Lautaro ma il gol è annullato per la sfera uscita fuori dal campo nell’azione.

Al 68′ Bisseck di testa centra il palo alla sinistra di Maignan, stesso legno colpito dalla conclusione di Thuram all’82’. In pieno recupero ancora il palo, su conclusione di Dumfries, nega il gol all’Inter. Ma al 93′ è De Vrij a segnare il gol dell’1-1 su assist di Zalewski.

Roma-Napoli 1-1

Il Napoli assapora la vittoria fino ai minuti di recupero poi la Roma nel secondo minuto di recupero pareggia. La gara si sblocca alla mezz’ora con Leonardo Spinazzola che porta in vantaggio il Napoli. Proprio l’ex, servito da Juan Jesus, realizza un eurogol con un pallonetto a scavalcare Svilar.

In pieno recupero è Angelino dalla sinistra lascia partire un mancino chirurgico che non lascia scampo a Meret per l’1-1 finale. Sfuma, così, l’allungo del Napoli in classifica che così si ferma a sette vittorie consecutive e non va a +5 sull’Inter.