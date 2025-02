Balotelli, tre squadre su di lui: il bomber sceglie ma il tempo stringe – SerieAnews

Mario Balotelli, quale futuro? Tre squadre su di lui, il tempo stringe ed il bomber deve scegliere

Sembrava dovesse essere la scelta giusta, quella in grado di rilanciarlo dopo diversi mesi senza squadra, passati ad allenarsi in solitaria duramente per farsi trovare pronto all’appuntamento quando un club l’avrebbe chiamato. Ci riferiamo naturalmente a Mario Balotelli ed al Genoa, scelto peraltro in un momento in cui diverse squadre lo corteggiavano, non solo italiane.

Un sondaggio del Torino in Serie A, addirittura sembrava quasi fatta per un suo passaggio in granata, ma anche e soprattutto un club brasiliano, uno saudita e diversi sparsi in Europa. Soluzioni estere che SuperMario non ha mai preso veramente in considerazione per il suo desiderio di giocare in Serie A.

E la chiamata del massimo campionato è poi arrivata: quella del Genoa, con Alberto Gilardino in grande emergenza in attacco che aveva chiesto alla dirigenza proprio Balotelli. Il tecnico, da ex centravanti quale è stato, scandagliato il mercato degli svincolati aveva valutato in SuperMario l’unica opzione possibile per regalare alla squadra un surplus tecnico e qualitativo.

Mario Balotelli, la firma con il Genoa e la rottura con Vieira

Un acquisto poi caldeggiato anche dall’allora presidente Zangrillo che a mezzo stampa aveva incensato l’attaccante classe ’92. La realtà, però, è stata poi diversa. Gilardino, di fatto, non ha mai potuto contare sull’apporto del numero 45 perché esonerato una settimana dopo il suo arrivo.

Ed a Genova è invece arrivato Patrick Vieira, una scelta quella del Grifone che ha cambiato le carte in tavola del futuro del centravanti. I rapporti tra i due, infatti, non sono mai stati idilliaci, tutt’altro. Vecchie ruggini risalenti all’avventura a Nizza, con uno screzio tra i due evidentemente mai superato.

Fatto sta che Vieira ha utilizzato con il contagocce Balotelli: sei spezzoni di gara per un totale di 56′ per il centravanti che nelle ultime settimane nemmeno è stato convocato. Rottura ufficiale ed addio inevitabile per il centravanti, come confermato anche dal ds Ottolini.

Nuovo club per SuperMario: tre opzioni per il bomber

E così Mario Balotelli è alla ricerca di un nuovo club che possa puntare su di lui da qui fino a fine stagione. L’appeal del centravanti ex Inter è ancora forte all’estero. Il Corinthians in Brasile, club dall’Arabia Saudita ma anche da Emirati Arabi, Australia, Giappone e Corea del Sud hanno mosso i primi passi nei confronti del calciatore. Mete esotiche, lì dove il calcio non è certo ai livelli europei.

Da qui le proposte già rifiutate in passato da Balotelli, pronto a farlo nuovamente. D’altronde sono tre i club che lo stanno corteggiando. In primis il Trapani, che già da qualche settimane si è mosso ufficialmente con tanto di annuncio via social da parte del presidente del club siciliano.

Unica controindicazione? Il Trapani milita nel girone C di Serie C, non proprio la massima serie. Ecco perché al momento in pole vi sarebbe il Venezia di Eusebio Di Francesco: i lagunari hanno perso Pohjanpalo, il bomber principe, “Il Doge” così com’era soprannominato in Veneto. La cessione al Palermo ha privato il tecnico di un centravanti prolifico come pochi e Balotelli potrebbe essere proprio la soluzione giusta ed ideale per tentare la strada della salvezza.

Non è da escludere, però, che anche il Torino nelle ultime ore prima del gong del mercato si faccia avanti per regalare un bomber a Vanoli.