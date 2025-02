Champions League, regolamento e lista aggiornata dopo il mercato: le novità da sapere – SerieAnews

Champions League, il mercato si è chiuso: come aggiornare le liste e quali sono le regole

La fase a gironi della Champions League è ormai alle spalle, e con il mercato invernale che ha appena chiuso i battenti, è tempo di fare i conti con le nuove rose delle squadre europee.

Mentre Juventus, Milan e Atalanta si preparano per i play-off della competizione, l’Inter ha già conquistato l’accesso agli ottavi di finale, con il suo percorso che prosegue senza intoppi. Ma una volta che il mercato si è chiuso, c’è un dettaglio fondamentale che ogni club deve considerare: la modifica della lista UEFA per la Champions League.

Con la conclusione della finestra invernale, infatti, le squadre hanno la possibilità di registrare nuovi giocatori per la fase ad eliminazione diretta della competizione. È un’opportunità che può cambiare le sorti di un cammino europeo, ma va rispettato un regolamento piuttosto preciso. Cerchiamo di capirne di più, partendo dalle regole chiave per l’aggiornamento delle rose.

Il regolamento della lista UEFA: cosa c’è da sapere?

Secondo le disposizioni UEFA, i club possono modificare la propria rosa prima dell’inizio della fase a eliminazione diretta, con una scadenza fissata alle 24:00 del 6 febbraio 2025. Questo vuol dire che, dopo la conclusione della fase a gironi, i club hanno un’ultima chance di inserire nuovi acquisti nella Lista A per le fasi successive.

È un’opportunità che non riguarda solo i trasferimenti tra squadre di Champions League, ma anche giocatori che provengono da altre competizioni UEFA, come la Europa League o la Conference League. L’importante, però, è che questi calciatori non abbiano già partecipato alla fase a gironi con altre squadre.

Le regole stabiliscono chiaramente che un massimo di tre nuovi giocatori possono essere inseriti nella lista, ma c’è una condizione: se la rosa è già al completo, per ogni nuovo inserimento bisogna rimuovere un calciatore. Non solo, c’è anche il limite di 8 giocatori formati localmente, che deve essere rispettato, una norma che garantisce alle squadre un giusto equilibrio tra giocatori di casa e rinforzi stranieri.

Champions League, la curiosità sui numeri di maglia

C’è un altro aspetto da considerare: la questione dei numeri di maglia. Secondo il regolamento UEFA, due giocatori della stessa squadra non possono indossare lo stesso numero nelle competizioni europee. Questo significa che, se un nuovo acquisto si presenta con un numero già assegnato, il club dovrà riassegnarlo ad altro giocatore o sceglierne uno diverso.

Un dettaglio che può sembrare marginale, ma che in realtà rende il tutto ancora più preciso e regolamentato. Tornando alle nostre squadre italiane, in vista dei play-off di Champions, sarà interessante vedere come le big gestiranno questa finestra di mercato in relazione alle liste ufficiali.

Se per l’Inter, già qualificata per gli ottavi, non ci sono particolari novità da seguire, Juventus, Milan e Atalanta dovranno fare attenzione ai nuovi inserimenti per affrontare al meglio il cammino europeo. I bianconeri, ad esempio, potrebbero beneficiare dei nuovi innesti in difesa ed attacco, mentre il Milan potrà inserire i suoi acquisti di gennaio per migliorare il proprio attacco. L’Atalanta, sempre a caccia di sorprese, potrebbe puntare a inserire qualche nuovo volto per stupire anche in Europa.

Cosa cambierà per le squadre italiane?

Per Juventus, Milan e Atalanta, la sfida non si gioca solo in campo, ma anche in queste scelte decisive. I play-off sono il momento più delicato della stagione, e una lista ben preparata può fare la differenza tra avanzare o fermarsi. E chissà, magari qualche squadra deciderà di puntare su un nuovo acquisto che si rivelerà determinante per il cammino europeo.

Con il mercato chiuso, tutte le rose sono ufficialmente definitive, ma questa finestra di registrazione per la Champions è una chance da non sottovalutare. In definitiva, se sei un appassionato di calcio e della Champions League, sapere come funziona la lista e quali sono le possibilità che i club hanno per rinforzarsi è fondamentale per capire meglio le dinamiche che si nascondono dietro la competizione.

Quale squadra si farà sorprendere da un nuovo acquisto in grado di cambiare le sorti della stagione? Sarà interessante scoprirlo, e la risposta arriverà già tra qualche giorno, quando finalmente cominceranno i play-off.